U Skupštini Srbije za danas su zakazane prve dve sednice redovnog prolećnog zasedanja.

Prva redovna sednica prolećnog zasedanja, na čijem dnevnom redu je predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, zakazana je za danas u 10 časova, jer prethodno u dva navrata nije bilo kvoruma za rad.

Sednica ima samo jednu tačku dnevnog reda, a to je Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije koji su uputila 62 poslanika opozicije.

Druga sednica - dnevni red od 40 tačaka

Druga redovna sednica prolećnog zasedanja zakazana je za 12 časova, a za dnevni red je predloženo 40 tačaka.

Među tačkama koje je podnela Vlada Srbije je set trgovinskih zakona, među kojima su Predlog zakona o zaštiti potrošača, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Predloženo je da na dnevnom redu bude i Predlog zakona o upostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, Predlog zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Pred poslanicima će se naći i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Takođe, pred poslanicima će se naći i nekoliko odluka iz oblasti kulture, kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Srbije i Predlog strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije do 2040. godine sa projekcijama do 2050. godine.

Među tačkama je i više predloga zakona o potvrđivanju međudržavnih sporazuma i ugovora, kao i više predloga odluka koje se tiču sastava radnih tela Narodne skupštine.