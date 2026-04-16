Ministar za javna ulaganja Darko Glišić potpisao je danas ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i adaptaciji postojećeg objekta i izgradnji centralnog hola OŠ "Aleksa Šantić" u Gajdobri u Bačkoj Palanci sa predsednikom Opštine Bačka Palanka Branislavom Šušnicom i predstavnicom izvođača radova Natašom Vranješ i tom prilikom je istakao da će u ovaj projekat država uložiti oko 721 milion dinara.

Glišić je naglasio da projekat podrazumeva kompletnu rekonstrukciju glavne zgrade i dvorišnog objekta, ali i izgradnju centralnog hola koji će povezati ta dva objekta u jednu celinu.

- Negde oko 250 mališana je u tom objektu u koji će država da investira 721 milion dinara, da bismo ga rekonstruisali i dogradili. Taj objekat se sastoji iz neka dva dela, dakle ta centralna zgrada i jedan dvorišni objekat koji će biti predmet te rekonstrukcije -  objasnio je ministar.

On je dodao da će nakon završetka radova ukupna površina objekta iznositi 2.682 kvadratna metra, što je, prema njegovim rečima, za oko 170 kvadratnih metara više nego što školska zgrada trenutno ima.

Ne propustiteMoj biznisSrpsko selo koje ne odumire! Na njivi 13 traktora, moba i pečeno prase! Bogdanovići od toga ne odustaju - ovde se živi kao nekad: A stiže i vruć asfalt! (FOTO)
SrbijaMINISTAR GLIŠIĆ O DETALJIMA ADAPTACIJE BOLNICE U SMEDEREVSKOJ PALANCI: Gradi se 15.000 novih kvadratnih metara i potpuna rekonstrukcija postojećih 10.000!
- Ukupna površina tog, kada se završi čitav taj posao objekta, biće 2682 kvadratna metra. To je za nekih oko 170 kvadrata više nego što je to u postojećim gabaritima-  rekao je Glišić.

Ministar je naveo da očekuje da radovi na projektu, kojim je obuhvaćena i ugradnja lifta, uređenje dvorišta i izgradnja košarkaškog terena, budu završeni za 365 dana.

- Očekujem da za nekih 365 dana, dakle otprilike u ovo vreme ili krajem ovog meseca naredne godine, završimo taj posao koji će da taj objekat, koji je sagrađen 1906. godine, obnovi i da mu da jedan novi život jer se radi o jednoj školi koja ima izuzetnu tradiciju i mnogo doktora nauka, mnogo istaknutih sportista i mnogo velikih ljudi, narodski rečeno, je poteklo iz te škole - rekao je Glišić.

On je naglasio da je nakon više od veka, koliko je proteklo od izgradnje objekta, došlo vreme za njegovu rekonstrukciju nakon koje će, prema njegovim rečima, škola biti opremljena po najvišim standardima.

Predsednik Opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica istakao je da je novac koji će biti uložen u rekonstrukciju i dogradnju škole u Gajdobri jedna od najvećih investicija u prethodnih 20 godina.

Ne propustiteSrbija"GLEDALI SMO U NEBO I MOLILI BOGA DA NE DUNE" Selo Markovica tako više ne živi, sad imaju novi dalekovod dug 3 kilometra! Ministar Glišić doneo dobre vesti FOTO
SrbijaU OVOM SRPSKOM SELU ZA DVE GODINE ROĐENO 300 MALIŠANA! Država to zna da ceni: Meštani umesto prašine i blata dobili asfaltiranu glavnu ulicu! (FOTO)
Srbija"SASLUŠAO NAS JE, SVAKA ČAST NA TOME" Ministar Glišić došao u Milatoviće da lično čuje muči narod i doneo dobre vesti: Stižu struja, voda i put (FOTO)
PolitikaMINISTAR GLIŠIĆ: U zamenu stare vodovodne mreže u celoj Srbiji je potrebno uložiti ukupno 5 milijardi evra
Darko Glišić i komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević uručili su predstavnicima jedinica lokalne samouprave ugovore