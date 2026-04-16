Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić potpisao je danas ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i adaptaciji postojećeg objekta i izgradnji centralnog hola OŠ "Aleksa Šantić" u Gajdobri u Bačkoj Palanci sa predsednikom Opštine Bačka Palanka Branislavom Šušnicom i predstavnicom izvođača radova Natašom Vranješ i tom prilikom je istakao da će u ovaj projekat država uložiti oko 721 milion dinara.

Glišić je naglasio da projekat podrazumeva kompletnu rekonstrukciju glavne zgrade i dvorišnog objekta, ali i izgradnju centralnog hola koji će povezati ta dva objekta u jednu celinu.

- Negde oko 250 mališana je u tom objektu u koji će država da investira 721 milion dinara, da bismo ga rekonstruisali i dogradili. Taj objekat se sastoji iz neka dva dela, dakle ta centralna zgrada i jedan dvorišni objekat koji će biti predmet te rekonstrukcije - objasnio je ministar.

- Ukupna površina tog, kada se završi čitav taj posao objekta, biće 2682 kvadratna metra. To je za nekih oko 170 kvadrata više nego što je to u postojećim gabaritima- rekao je Glišić.

Ministar je naveo da očekuje da radovi na projektu, kojim je obuhvaćena i ugradnja lifta, uređenje dvorišta i izgradnja košarkaškog terena, budu završeni za 365 dana.

- Očekujem da za nekih 365 dana, dakle otprilike u ovo vreme ili krajem ovog meseca naredne godine, završimo taj posao koji će da taj objekat, koji je sagrađen 1906. godine, obnovi i da mu da jedan novi život jer se radi o jednoj školi koja ima izuzetnu tradiciju i mnogo doktora nauka, mnogo istaknutih sportista i mnogo velikih ljudi, narodski rečeno, je poteklo iz te škole - rekao je Glišić.

On je naglasio da je nakon više od veka, koliko je proteklo od izgradnje objekta, došlo vreme za njegovu rekonstrukciju nakon koje će, prema njegovim rečima, škola biti opremljena po najvišim standardima.

Predsednik Opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica istakao je da je novac koji će biti uložen u rekonstrukciju i dogradnju škole u Gajdobri jedna od najvećih investicija u prethodnih 20 godina.