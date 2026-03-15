Slušaj vest

Jedna od najvažnijih investicija biće realizovana u Smederevskoj Palanci, jer se konačno radi adaptacija bolnice Stefan Veliki i sada stanovnici neće imati potrebu da zbog lečenja idu u veće gradove.

Ovu značajnu rekonstrukciju najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a ministar za javna ulaganja Darko Glišić već je obišao teren.

- Što se tiče Opšte bolnice ovde u Smederevskoj Palanci, to je projekat vredan nešto preko 7 milijardi dinara. Biće rekonstruisano postojećih 10.000 kvadratnih metara i izgrađeno novih skoro 15.000 kvadratnih metara. Radi se o kompleksu koji obuhvata sve ukupno oko 50.000 kvadrata kada se uzmu u obzir parterni deo i svi prateći sadržaji, rekao je Glišić za RINU.

Foto: RINA

Ističe da mora da se napravi jasna dinamika i organizacija koji blok će prvi da se radi, gde će pacijenti iz tog bloka ići i kako će bolnica funkcionisati u tim okolnostima.

- Ono što je sa naše strane zadatak jeste obezbeđivanje sigurnog izvora finansiranja koji će moći da isprati ceo projekat do kraja. Ako me pitate za datume, mislim da je realno očekivati da ćemo do kraja godine raspisati javnu nabavku za Opštu bolnicu. Tako da smo se vrlo precizno i detaljno dogovorili i mislim da tu više nema nikakve dileme, kaže ministar.

Koliko su ova kapitalna ulaganja u projekte od vitalnog značaja, važna za same stanovnike potvrdio je i predsednik opštine Nikola Vučen.

- Ovo je nešto što čekamo godinama, decenijama kada su u pitanju infrastrukturni projekti. Kao neko ko živi i ko je rođen u Smederevskoj Palanci, mislim da će ovo ostaviti jedan neizbrisiv trag i pečat, poručio je predsednik opštine Smederevska Palanka.