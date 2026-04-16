Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić sastao se u Pragu sa ministrom inostranih poslova te zemlje Petrom Macinkom. Na konferenciji za medije nakon sastanka, odgovarajući na pitanja novinara, ministar Macinka osvrnuo se i na temu KiM, ističući da je "Kosovo zapravo "srpsko pitanje".

- Pre skoro 20 godina vlada Češke Republike i tadašnji ministar spoljnih poslova Karel Švarcenberg angažovali su se kako bi Češka priznala “Kosovo”. Ondašnja Vlada je podlegla nekim pritiscima, a možda je to bila i posledica nekih veza koje su gospodin Švarcenberg, ili neki drugi ljudi, imali sa Medlin Olbrajt, koja je imala veliki interes koji se tiče "Kosova" i nekakvu prošlost povezanu s Kosovom. Ja sam tada radio u kabinetu predsednika Vaclava Klausa, a njegov odnos prema čitavoj stvari je bio nešto drugačiji. Mislim da je Češka tada mogla da postupa malo opreznije - ukazao je Macinka i dodao je da smara da je “cela ta situacija trebalo da bude rešena kompromisom”.

Srpski šef diplomatije sa češkim kolegom Petrom Macinkom Foto: Msp

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić istakao je danas da je prva poseta Češkoj nedugo nakon formiranja nove češke vlade prošla izvanredno i istakao da je šef češke diplomatije Petr Macinka pružio Srbiji nezabeleženu podršku po regionalnim pitanjima, ali i u evropskom kontekstu i kada je reč o najvažnijem državnom i nacionalnom pitanju Srbije, a to je Kosovo i Metohija.

- Ova poseta prošla je izvanredno. Kada kažem izvanredno, to nije zaista samo fraza, već mogu da kažem da je ovo jedna od najboljih poseta koju smo imali dosad - kazao je Đurić i dodao da se za ministra Macinku može reći da je veliki prijatelj srpskog naroda.

Kada je reč o srpsko-češkim odnosima, Đurić je kazao da se odvijaju u evropskom kontekstu, gde je Srbiji veoma važna podrška Češke kada je reč o evrointegracijama. Đurić je ukazao da Srbija ima tu podršku i dodao da je veoma važno i to što ova moderna i brzo razvijajuća zemlja danas sa Srbijom ima razmenu vrednu 2,8 milijardi evra na godišnjem nivou.

Đurić je naveo da je za Srbiju važno što srpske kompanije, zajedno sa češkim kompanijama, sve više rade na proizvodnji stvari kao što su vozovi, tramvaji, zatom sarađuju u građevinskim projektima i u glavnom gradu Srbije.