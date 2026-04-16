Švajcarski list "24 heures" izveštava o predstojećoj poseti predsednika Švajcarske Konfederacije Gija Parmelina Republici Srbiji, koja će biti realizovana 28. aprila i predstavlja važnu prekretnicu u bilateralnim odnosima dve zemlje.

Poseta se realizuje u godini kada Srbija i Švajcarska obeležavaju 110 godina diplomatskih odnosa i dodatno potvrđuje visok nivo saradnje, posebno u oblasti ekonomije, gde je Srbija najznačajniji trgovinski partner Švajcarske u regionu zapadnog Balkana. Očekuje se da će tokom posete biti razmotreni dalji koraci u unapređenju ekonomske saradnje, kao i novi program saradnje sa Srbijom za period 2026–2029.

Foto: Printscreen/24heures
Foto: Printscreen/24heures

Ambasador Republike Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović istakao je da su odnosi dve zemlje "veoma dobri na svim nivoima", naglasivši da "više elemenata približava Srbiju i Švajcarsku, što možda nije očigledno na prvi pogled". On je takođe ukazao na zajedničke interese u očuvanju stabilnosti i dijaloga u Evropi.

Poseta ima i širi politički značaj, imajući u vidu ulogu Švajcarske u regionu, uključujući i njeno angažovanje u okviru KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Istovremeno, ona predstavlja dodatni korak u daljem jačanju sveukupnih odnosa i partnerstva između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije.

