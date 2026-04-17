Poslanici Narodne skupštine Srbije danas nastavljaju rad u okviru druge redovne sednice prolećnog zasedanja, na kojoj je predviđena objedinjena rasprava o čak 40 tačaka dnevnog reda. Početak sednice zakazan je za 10 časova, a očekuje se razmatranje širokog spektra zakonskih predloga i odluka iz različitih oblasti.

Tokom jučerašnjeg dela zasedanja, predloge zakona iz svojih resora predstavili su ministri Jagoda Lazarević, Ivica Dačić, Sara Pavkov i Aleksandra Sofronijević, otvarajući raspravu o setu važnih sistemskih rešenja. Među ključnim tačkama nalaze se zakoni iz oblasti trgovine, uključujući Predlog zakona o zaštiti potrošača, izmene i dopune Zakona o trgovini, kao i regulativa koja se odnosi na trgovačke prakse za određene vrste proizvoda.

Pred poslanicima je i niz značajnih propisa iz drugih oblasti, među kojima su zakon o uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, zatim Predlog zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, kao i izmene Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Na dnevnom redu su i izmene propisa koji se odnose na transport opasne robe, rad carinske službe, kao i istrage nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Pored zakonodavnog dela, poslanici će razmatrati i više odluka iz oblasti kulture, kao i predlog koji se odnosi na upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica zemlje. Takođe, na dnevnom redu je i Strategija upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije do 2040. godine, sa projekcijom do 2050. godine, uz niz međunarodnih sporazuma i odluka o radu skupštinskih tela.