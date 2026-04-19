PESMA "ĐURĐEVDAN" NASTALA JE ZA VREME DRUGOG SVETSKOG RATA... Đurđević Stamenkovski: "Svakog četvrtka u centru Štutgarta jedan Srbin je izlazio u podne..."
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski je posle obeležavanja Dana sećanja na žrtve ustaških zločina podsetila kako je nastala pesma "Đurđevdan".
Prema svedočenjima, pesma je nastala tokom Drugog svetskog rata: Na Đurđevdan 1942. zarobljenici iz Sarajeva su odvođeni vozom ka logoru Jasenovac. U teškim uslovima, bez vode, vazduha, hrane. Jedan od njih je iz očaja i prkosa počeo da peva. Tada su nastali prvi stihovi: "Proljeće na moje rame slijeće…"
Ministarka Đurđević Stamenkovski nadovezala se pričom svoje drugarice...
"Setila sam se priče koju je sa mnom podelila drugarica iz detinjstva. Svakog četvrtka u centru Štutgarta jedan Srbin u podne je izlazio na trg i pevao 'Đurđevdan'. Sledećeg četvrtka ponovo je bila na tom istom mestu u isto vreme i on je ponovo pevao samo 'Đurđevdan'. I to se ponavljalo u više navrata dok se ona nije osmelila da mu priđe i da ga pita zašto to čini. A on je kazao: To je moj način da se borim da istina dopre do sveta. Jer se nadam da dok budem pevao, neko će mi prići pa će me pitati zašto uvek iznova pevam samo jednu pesmu i zašto baš 'Đurđevdan' da mogu da im kažem i da im ispričam kako je ta pesma nastala. Nastala je iz krika, iz bola onih koji su vozovima prevoženi u logor smrti, u koncentracioni logor Jasenovac", navela je Milica Đurđević Stamenkovski i dodala:
"Neka je slava našim mučenicima, a nama neka je zavet i amanet da ih nikada ne zaboravimo".