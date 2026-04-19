"Setila sam se priče koju je sa mnom podelila drugarica iz detinjstva. Svakog četvrtka u centru Štutgarta jedan Srbin u podne je izlazio na trg i pevao 'Đurđevdan'. Sledećeg četvrtka ponovo je bila na tom istom mestu u isto vreme i on je ponovo pevao samo 'Đurđevdan'. I to se ponavljalo u više navrata dok se ona nije osmelila da mu priđe i da ga pita zašto to čini. A on je kazao: To je moj način da se borim da istina dopre do sveta. Jer se nadam da dok budem pevao, neko će mi prići pa će me pitati zašto uvek iznova pevam samo jednu pesmu i zašto baš 'Đurđevdan' da mogu da im kažem i da im ispričam kako je ta pesma nastala. Nastala je iz krika, iz bola onih koji su vozovima prevoženi u logor smrti, u koncentracioni logor Jasenovac", navela je Milica Đurđević Stamenkovski i dodala: