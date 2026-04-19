Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras povodom nedavnih incidenata na Medicinskom fakultetu, gde su održani izbori za novi saziv studentskog parlamenta, da se incidenti pojavljuju kad god blokaderi gube.

Brnabić je na TV Pink navela da je te večeri na portalu N1 objavljena vest da su održani izbori i na Tehnološko-metalurškom fakultetu gde je pobedila blokaderska lista i da je naslov bio "Na izborima za studentski parlament na Tehnološko-metalurškom fakultetu pobedila lista 'Budi deo promene'" i dodala da na tom fakultetu nije bilo nikakvih problema.

"Nikakav problem, nikakvi incidenti, prebrojani glasovi, oni pobedili, nema incidenata", konstatovala je Brnabić.

Malo kasnije iste večeri, kako je navela, na istom portalu navode da "čim se ukaže mogućnost smene vlasti, pa makar i za studentski parlament - incidenti".

"Kako tačno ovi profesionalni i objektivni mediji objašnjavaju ove dve vesti u roku od pola sata? Pritom vi vidite da je u stvari modus operandi da kad god blokaderi gube, vi imate incident. Kad blokaderi pobeđuju, vi nemate incident. Dakle, niko tamo nije otišao na Tehnološko-metalurški fakultet, napravio talačku krizu, vređao profesore, vikao im najpogrdnije reči. Niko. Ljudi su rekli: 'Dobro, prebrojani glasovi, izgubili smo'. Šta vama ovo ukazuje? Da su incidenti samo tamo gde blokaderi gube. Ko pravi onda te incidente? Blokaderi", rekla je Brnabić.

Ona je kazala da se vlast ne bavi izborima za studentski parlament, ističući da je to studentska stvar.

"Vi vidite u stvari kako je pokvarena ta propagandna mašinerija sa kojom se mi svi suočavamo i koja praktično pomaže u tom sektaškom pristupu ispiranja mozga", rekla je Brnabić.

Foto: screenshot pink tv

Ukazala je da su na Medicinski fakultet došli i blokaderi sa drugih fakulteta, dodajući da oni to i ne kriju.

"Incidente su tamo pravili blokaderi. I to ne samo blokaderi koji su studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nego svi oni blokaderi koji poslednjih godinu i po dana prave incidente. Oni to ne kriju. Na fakultet nisu upali studenti Medicinskog fakulteta, već blokaderi", rekla je Brnabić.

Ona je navela da kad god izgube izbore, blokaderi misle da su pokradeni.

Istakla je i da su blokaderi najstrašnije izvređali endokrinog hirurga, profesora dr Vladana Živaljevića, dodajući da je reč o načelniku Centra za endokrinu hirurgiju i stručnjaku sa više od 3.000 operacija.

"Njemu neki balavci blokaderi imaju pravo da psuju majku, oca, da mu viču najpogrdnije uvrede, i to je valjda lepša i bolja Srbija? I ja vas pitam onda, a kako će se oni ponašati sutra, da ne daj Bože budu u vlasti u ovoj državi? Kada se ovako ponašaju prema čoveku koji je istaknuti hirurg", upitala je Brnabić.