Slušaj vest

Lena Stokić, glavna blokaderka sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, koja je u noći između četvrtka i petka prošle nedelje na toj visokoobrazovnoj instituciji zajedno sa grupicom svojih istomišljenika pravila haos i napadala policiju, svojevremeno je objavljivala snimke u kojima prepričava kako se ludo zabavljala.

Partijanje Lene blokaderke Izvor: Kurir

Snimci njenih partijanja brzo su dospeli u žižu javnosti, a svi postavljaju isto pitanje - ko je Lena Stokić koja kolegama brani da studiraju, zajedno sa svojim drugarima blokaderima.

Na društvenoj mreži X, jedan korisnik je komentarisao ponašanje Lene Stokić, glavne blokaderke s Medicinskog fakulteta.

- Glavna blokaderka na Medicinskom ima jači rezultat promila alkohola nego prosek ocena - stoji navedeno u objavi.

Podsetimo, ona te večeri pripadnicima organa bezbednosti nije dozvolila da uđu u zgradu fakulteta, gde su blokaderi uništavali inventar i nasrtali na studente neistomišljenike, kao i na svoje profesore.

Konstantno na mrežama isplivavaju snimci na kojima se jasno vidi da ova blokaderka malo "partija", a malo blokira i pravi haos i to bez imalo blama iznosi javno.

Naime, na snimku se čuje kako ona priča o svojim pijanstvima, ali i mamurluku koji je usledio posle.

- Juče sam se napila kao zver - rekla je na jednom snimku.

Na čelu blokadera u četvrtak uveče našla se upravo Lena Stokić, koja je divljala po fakultetu, a onda i telom blokirala ranije polomljen prozor kako policajci ne bi ušli u zgradu i zaustavili haos u režiji blokadera nasilnika.

U jednom momentu je vikala na prodekana za nastavu, profesora dr Vladana Živaljevića, kog su njeni blokaderi čak nazivali i ku*vinim sinom.

Stokićeva je, inače, i administrator blokaderske grupe "MFublokadi", a svojevremeno je govorila kako je ona tu "da dovede Medicinski fakultet u red".