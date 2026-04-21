DRUŠTVENE MREŽE SE USIJALE POSLE OBJAVE GLAVNE BLOKADERKE SA MEDICINSKOG FAKULTETA : "Ima veći procenat alkohola, nego prosek ocena"! (VIDEO)
Lena Stokić, glavna blokaderka sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, koja je u noći između četvrtka i petka prošle nedelje na toj visokoobrazovnoj instituciji zajedno sa grupicom svojih istomišljenika pravila haos i napadala policiju, svojevremeno je objavljivala snimke u kojima prepričava kako se ludo zabavljala.
Snimci njenih partijanja brzo su dospeli u žižu javnosti, a svi postavljaju isto pitanje - ko je Lena Stokić koja kolegama brani da studiraju, zajedno sa svojim drugarima blokaderima.
Na društvenoj mreži X, jedan korisnik je komentarisao ponašanje Lene Stokić, glavne blokaderke s Medicinskog fakulteta.
- Glavna blokaderka na Medicinskom ima jači rezultat promila alkohola nego prosek ocena - stoji navedeno u objavi.
Podsetimo, ona te večeri pripadnicima organa bezbednosti nije dozvolila da uđu u zgradu fakulteta, gde su blokaderi uništavali inventar i nasrtali na studente neistomišljenike, kao i na svoje profesore.
Konstantno na mrežama isplivavaju snimci na kojima se jasno vidi da ova blokaderka malo "partija", a malo blokira i pravi haos i to bez imalo blama iznosi javno.
Naime, na snimku se čuje kako ona priča o svojim pijanstvima, ali i mamurluku koji je usledio posle.
- Juče sam se napila kao zver - rekla je na jednom snimku.
Na čelu blokadera u četvrtak uveče našla se upravo Lena Stokić, koja je divljala po fakultetu, a onda i telom blokirala ranije polomljen prozor kako policajci ne bi ušli u zgradu i zaustavili haos u režiji blokadera nasilnika.
U jednom momentu je vikala na prodekana za nastavu, profesora dr Vladana Živaljevića, kog su njeni blokaderi čak nazivali i ku*vinim sinom.
Stokićeva je, inače, i administrator blokaderske grupe "MFublokadi", a svojevremeno je govorila kako je ona tu "da dovede Medicinski fakultet u red".
