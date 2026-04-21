Lena Stokić, glavna blokaderka sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, koja je u noći između četvrtka i petka prošle nedelje na toj visokoobrazovnoj instituciji zajedno sa grupicom svojih istomišljenika pravila haos i napadala policiju, svojevremeno je objavljivala snimke u kojima prepričava kako se ludo zabavljala.

Izvor: Kurir

Snimci njenih partijanja brzo su dospeli u žižu javnosti, a svi postavljaju isto pitanje - ko je Lena Stokić koja kolegama brani da studiraju, zajedno sa svojim drugarima blokaderima. 

Na društvenoj mreži X, jedan korisnik je komentarisao ponašanje Lene Stokić, glavne blokaderke s Medicinskog fakulteta.

- Glavna blokaderka na Medicinskom ima jači rezultat promila alkohola nego prosek ocena - stoji navedeno u objavi.

Podsetimo, ona te večeri pripadnicima organa bezbednosti nije dozvolila da uđu u zgradu fakulteta, gde su blokaderi uništavali inventar i nasrtali na studente neistomišljenike, kao i na svoje profesore.

Konstantno na mrežama isplivavaju snimci na kojima se jasno vidi da ova blokaderka malo "partija", a malo blokira i pravi haos i to bez imalo blama iznosi javno.

Naime, na snimku se čuje kako ona priča o svojim pijanstvima, ali i mamurluku koji je usledio posle. 

- Juče sam se napila kao zver - rekla je na jednom snimku.

Na čelu blokadera u četvrtak uveče našla se upravo Lena Stokić, koja je divljala po fakultetu, a onda i telom blokirala ranije polomljen prozor kako policajci ne bi ušli u zgradu i zaustavili haos u režiji blokadera nasilnika.

U jednom momentu je vikala na prodekana za nastavu, profesora dr Vladana Živaljevića, kog su njeni blokaderi čak nazivali i ku*vinim sinom.

Stokićeva je, inače, i administrator blokaderske grupe "MFublokadi", a svojevremeno je govorila kako je ona tu "da dovede Medicinski fakultet u red".

Ne propustitePolitikaOVO JE GLAVNA BLOKADERKA SA MEDICINSKOG FAKULTETA: Pripadnica 'blokaderske elite' prve dve godine plaćala po 8.000 evra, poručila da je došla "da zavede red"
blokaderka.jpg
Politika"OVO ŠTO SE SINOĆ DESILO NA MEDICINSKOM JE POKAZNA VEŽBA ZA IZBORE!" Uroš Piper o planu blokadera: Praviće haos, divljaće, sve sa ciljem da izazovu puč' (VIDEO)
Screenshot 2026-04-17 134254.jpg
Politika"BLOKADERI SU DOBILI SVE ŠTO SU TRAŽILI I OPET SU IZGUBILI'' Jovanov o nasilju na Medicinskom fakultetu: Pokazalo se da nemaju većinu čak ni među studentima
Milenko Jovanov
PolitikaINCIDENATA IMA SAMO KAD BLOKADERI GUBE Ana Brnabić: Propagandna mašinerija sa sektaškim pristupom ispiranja mozga
Ana Brnabić