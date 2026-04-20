Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da "sebi neće oprostiti" jednu stvar od koje je odustao, dok je bio premijer Srbije.

- Nikad sebi neću oprostiti što sam kao predsednik Vlade odustao od Zakona o visokom obrazovanju i što nismo dozvolili dolazak velikih stranih univerziteta, fakulteta, odnosno vodili smo se načelom konkurentnosti i konkurencije i omogućili da najprestižniji univerziteti dođu kod nas u Srbiju i da nam deca ne odlaze u inostranstvo, nego da mogu da studiraju na tim prestižnim univerzitetima kod nas u državi, a da privlačimo decu iz drugih država da dođu da studiraju u Srbiji. I time, pod znacima navoda, nateramo državne univerzitete da se uozbilje i postanu mnogo odgovorniji - istakao je Vučević za Pink televiziju.

