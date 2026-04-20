Predsednica Skupštine je rekla da je konferencija sazvana kako bi u cilju transparentnosti obavestila građane Srbije o dva dokumenta koja je dobila u kasnim popodnevnim časovima u petak.

- Na njima smo radili preko vikenda. Prvi dokument je Nacrt mišljenja Venecijanske komisije na set izmena pravosudnih zakona. Dakle nacrt mišljenja. Ja imam kao predsednica Narodne skupštine, koja je zatražila to mišljenje, do sutra da dam naše komentare, i ja očekujem da će ubrzo nakon toga, u roku od nekoliko dana, ekspertski tim nama poslati i finalno mišljenje - rekla je ona.

Kaže da je ovaj nacrt fer i korektan, i podseća da će Skupština odmah po dobijanju finalnog mišljenja ekspertskog tima raditi na izmenama pravosudnih zakona kako bi u potpunosti bilo primenjeno njihovo mišljenje.

- Dakle odmah ćemo to raditi na način na koji je to preporučila Venecijanska komisija. Da naglasim, u onom delu koji je najviše bio kritikovan u javnosti, onaj deo koji se tiče promene načina upućivanja tužilaca u druga tužilaštva, gde sada o tome odlučuje Visoki savet tužilaštva, da je taj deo pohvaljen i pozdravljen od strane tima Venecijanske komisije - kazala je ona.

Ana Brnabić kaže da je u petak dobila i drugo mišljenje ODIHR-a o izmenama izbornih zakona, kojima su implementirane dodatnih pet preporuka.

- Sada smo u velikoj meri, čini mi se u potpunosti u saglasnosti. Dali su još nekoliko dodatnih komentara. To ćemo koliko danas primeniti, ubaciti u nacrt izmena i dopuna, i već do kraja nedelje zakazati javne rasprave u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, kako bi u najkraćem mogućem roku išli u proceduru usvajanja - kazala je predsednica Skupštine.

Na pitanja na šta je Venecijanska komisija imala primedbe, Ana Brnabić kaže da ih ima, ali da se tiču svega osim upućivanja.

- Oni misle da je ono što smo ranije imali u pravosudnim zakonima bolje rešenje. Za upućivanje su apsolutno saglasni, da to ne radi vrhovni javni tužilac već Visoki savet tužilaštva, da je to mnogo više fer i opravdano. Dakle ono što se tiče upućivanja da je bolje ovo rešenje nego ono što je bilo ranije. U ostalim segmentima imaju različito mišljenje - rekla je ona.

Na pitanje da li vlast ovim priznaje da je negde bilo grešaka u usklađivanju sa Briselom, Ana Brnabić kaže da odluka Vlade da svi zakoni moraju biti u skladu sa tekovinama EU predstavlja jednu od konkretnih tekovina tima za EU.

- Svakako smo shvatili da je tu potrebna veća koordinacija, i da pre nego što idu predlozi zakona na usvajanje oni moraju imati zeleno svetlo Ministarstva za evropske integracije. Što se tiče Venecijanske komisije, ja ću ponovo podsetiti da smo mi bili prva vlast koja je uopšte radila sa njima što se tiče pravosuđa. Mi imamo ljude iz bivše vlasti koji kukaju i žale se na svoju zemlju, traže sankcije, a menjali su čitav Ustav bez bilo kakvog mišljenja Venecijanske komisije. Toliko o njihovom poštenju i standardima. Nema tu standarda, oni su uvek protiv nečega - naglasila je Ana Brnabić.

Ona kaže da ne veruje da će Marta Kos tražiti zamrzavanje EU fondova, s obzirom da to ne bi bilo fer.