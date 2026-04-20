U emisiji "Utisak nedelje" u kojoj su gosti bili Boris Tadić, predsednik Socijaldemokratske stranke i bivši predsednik Srbije, Peđa Mitrović, generalni sekretar Stranke slobode i pravde i narodni poslanik i Srđan Milivojević, predsednik Demokratske stranke i narodni poslanik, pokazalo se da je pukla svaka opcija da opozicija ne izađe na izbore i da podrži studente blokadere!

Na pitanje Olje Bećković da li je Stranka slobode i pravde spremna da u punom kapacitetu podrži studentsku listu, Mitrović je odgovorio da istraživanja koja radi njegova stranka pokazuju "da najviše šansi imaju ako opozicija učestvuje na izborima".

- To je naša polazna osnova koju smo dosad uradili, a kroz više istraživanja smo utvrdili da se najveći rezultat protiv režima ostvaruje uz učešće političkih stranaka - naveo je Mitrović.

Na taj način opozicija je još jednom pokazala koliko je jasno da svi idu jedni protiv drugih u bespoštednoj borbi za glasove. Ne prezaju ni od čega, a jedini cilj im je vlast. I na sve su spremni da je se dokopaju!