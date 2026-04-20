Predsednica Skupštine Ana Brnabić obratila se tokom današnje sednice Radomiru Lazoviću iz Zeleno-levog fronta.
Pogledajte snimak
"DOBRODOŠLI NAZAD SA TURNEJE PLJUVANJA PO SRBIJI" Ana Brnabić "ugasila" Lazovića na početku sednice Skupštine Srbije (VIDEO)
Slušaj vest
- Hvala vama, dobro došli nazad, sa turneje pljuvanja po Srbiji - poručila je Ana Brnabić Lazoviću na početku sednice.
Podsećamo, lideri blokaderske opozicije su išli u Berlin prošle nedelje, radi vođenja kampanje i skupljanja političkih poena.
Oni su se tamo sastali sa predstavnicima Bundestaga i Ministarstva spoljnih poslova Nemačke.
Iz Berlina se ova blokaderska četvorka uključila u program N1, kako bi komentarisali - ishod izbora u Mađarskoj!
- Šta je pouka tih izbora, pitam prvake četiri opozicione parlamentarne stranke koji su u Berlinu sa zvaničnim predstavnicima tamošnje administracije - pitala je voditeljka Danica Vučenić.
Reaguj
19