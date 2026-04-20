Slušaj vest

Gostujući u Utisku nedelje kod Olje Bećković blokaderSrđan Milivojević dobio je pitanje koje nimalo nije očekivao.

Kao narodni poslanik i prvi čovek DS upirao je da objasni zašto ne učestvuje u radu Skupštine sve dok mu Bećkovićeva nije usred emisije postavila sasvim obično pitanje koje bi mu postavio svaki prolaznik na ulici.

Naime, Milivojević se trudio da podiđe blokaderima tvrdeći da nema šta da priča sa SNS-om rekavši da u Skupštini ne sede njihovi politički protivnici nego ljudi kojima su, kako je rekao, "ruke krvave do ramena" pa će "ta krv preći i na njih"?!

Foto: Facebook printscreen/TV Nova/Utisak nedelje

- Nema tu više potrebe da bilo o čemu razgovaramo ... Ne vidim šta bih mogao da kažem tim ljudima..., rekao je posle čega ga je Bećkovićeva upitala:

-  Zašto Srđan Milivojević odnosno poslanička grupa DS zašto ne kažu vraćamo mandate, odričemo se svojih plata, izlazimo iz parlamenta... jer ako nećete da imate posla s, kako kažete, ljudima s krvavim rukama onda ’ajde na čistinu...", rekla je Bećkovićeva na šta je rekao da "ne želi da im pruži to zadovoljstvo"?!

Pokazavši svoje drugo ali pravo lice, Milivojević je jasno stavio do znanja da neće da razgovara s "onima kojima su ruke krvave" ali da nema nikakav problem da od istih koji rukovode državom prima i pare i platu, to mu ne smeta.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaSRĐAN MILIVOJEVIĆ BI DA IZBORE REŠAVA MOTKOM?! Nastavljaju se iste skandalozne izjave blokadera o nasilju u izbornoj noći (VIDEO)
Srđan Milivojević
PolitikaNASTAVLJA SE RASKOL MEĐU BLOKADERIMA Srđana Milivojevića napao i član Aleksićeve stranke: "DS se bavi razjedinjenjem opozicije, prisvajaju studentsku aktivnost"
collage.png
PolitikaBLOKADERI GDE GOD SE NAĐU - JEDNI DRUGE PONIŽAVAJU Ćuta isprozivao Milivojevića: "Koliko si dugo u politici? 30 godina! BIO SI OPOZICIJA SLOBI (VIDEO)
Ćuta Srđan Milivojević
PolitikaSRĐAN MILIVOJEVIĆ ŠIRI SPIN O "FANTOMSKIM" BIRAČIMA, TVITERAŠI GA URNISALI! "Hoće li svanuti dan kad ćete odgovarati za ove svakodnevne laži?!" (FOTO)
srdjan 2.jpg
PolitikaNAPAD U LUČANIMA NAREĐEN? Srđan Milivojević sastanči pod okriljem noći, a maskirani blokaderi uništavaju prostorije SNS (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2026-02-20 191459 copy.jpg