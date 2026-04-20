Gostujući u Utisku nedelje kod Olje Bećković blokaderSrđan Milivojević dobio je pitanje koje nimalo nije očekivao.

Kao narodni poslanik i prvi čovek DS upirao je da objasni zašto ne učestvuje u radu Skupštine sve dok mu Bećkovićeva nije usred emisije postavila sasvim obično pitanje koje bi mu postavio svaki prolaznik na ulici.

Naime, Milivojević se trudio da podiđe blokaderima tvrdeći da nema šta da priča sa SNS-om rekavši da u Skupštini ne sede njihovi politički protivnici nego ljudi kojima su, kako je rekao, "ruke krvave do ramena" pa će "ta krv preći i na njih"?!

- Nema tu više potrebe da bilo o čemu razgovaramo ... Ne vidim šta bih mogao da kažem tim ljudima..., rekao je posle čega ga je Bećkovićeva upitala:

- Zašto Srđan Milivojević odnosno poslanička grupa DS zašto ne kažu vraćamo mandate, odričemo se svojih plata, izlazimo iz parlamenta... jer ako nećete da imate posla s, kako kažete, ljudima s krvavim rukama onda ’ajde na čistinu...", rekla je Bećkovićeva na šta je rekao da "ne želi da im pruži to zadovoljstvo"?!

Pokazavši svoje drugo ali pravo lice, Milivojević je jasno stavio do znanja da neće da razgovara s "onima kojima su ruke krvave" ali da nema nikakav problem da od istih koji rukovode državom prima i pare i platu, to mu ne smeta.