Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković  oštro je reagovao na izjavu premijera lažne države Aljbina Kurtija da Srbija nije odustala od destabilizujućih pokušaja, osvrnuvši se na rad bezbednosnih organa na severu Kosova.

- Kurti radi sve suprotno stabilizaciji prilika na KiM. On uslovljava dijalog, ruši dogovore iz Brisela, Srbima uskraćuje prava, zabranjuje srpsku robu, maltretira naš narod. O tome svedoče 742 etnička incidenta i 4.748 dana kako nije fomirana Zajednica Srpskih opština. Kurti je faktor destabilizacije na KiM! - naveo je Petković na Iksu.

Kurti je, podsetimo, pozdravio nedavno hapšenje Stefana Radulovića, kojeg specijalno tužilaštvo u Prištini dovodi u vezu sa slučajem Banjska.

Ne propustiteSRBI NA KIM"KRŠE SE PRAVA SRBA" Petković: Na srpskim ambulantama protivpravno i suprotno svim dogovorima postavljene nove table sa obeležjima prištinskih institucija
Screenshot 2024-12-01 092346.jpg
PolitikaKURTI POBESNEO ZBOG POHVALA SRBIJI NA SEDNICI SAVETA BEZBEDNOSTI UN! Čim se završila poslao policiju da skida srpske zastave, a inspekciju da zatvori ambulante
Kurti Marko Djuric Srbija.jpg
PolitikaNASTAVAK KURTIJEVIH BRUTALNIH PROVOKACIJA UOČI USKRSA! Naredio da se iz Gračanice sklone sve srpske trobojke - Petković: Dokazao da mrzi sve srpsko
Petar Petković
PolitikaPREDSTAVNICI SRPSKE LISTE I PETAR PETKOVIĆ U ARENI Zajedno sa Srbima sa KiM došli da podrže predsednika Vučića
Srpska lista Petar Petković
SRBI NA KIM"NETAČNE KURTIJEVE INTERPRETACIJE" Petković: Cilj Prištine desant na srpske institucije, ali postignutim rešenjem to je sprečeno
Petar Petković