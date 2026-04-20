Lider Zelenog levog fronta (ZLF) Radomir Lazović u Narodnoj skupštini je rekao da je poznato da se "ZLF zalaže za legalizaciju marihuane".

- Danas je svetski dan borbe za legalizaciju kanabisa. Znate da se ZLF zalaže za legalizaciju i možda da donesemo te zakone, pa možda nekima ovde pomogne da se smire, da umire nervozu - kaže Lazović.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, najoštrije je osudio Lazovićevu izjavu. On je rekao da je Lazović u svom izlaganju u Skupštini javno pozvao na korišćenje nedozvoljenih psihoaktivnih supstanci, na način da je naveo navodne dobre strane droga, a onda ih javno ponudio na korišćenje.

- I ne samo to. Radomir Lazović jednom rečju nije se ogradio od ove nezakonite i štetne izjave, koja je uživo emitovana na javnom medijskom servisu Srbije. Ovo je za procesuiranje i hapšenje, jer je nikada nije dogodilo da jedan narodni poslanik javno poziva na korišćenje droga - zaključio je na kraju Spasić.

U Krivičnom zakoniku je pod članom 34. jasno navedeno:

Zakon Foto: Printscreen

- (1) Ko drugog sa umišljajem podstrekne da izvrši krivično delo, kazniće se kaznom propisanom za to krivično delo.

- (2) Ko drugog sa umišljajem podstrekava na izvršenje krivičnog dela čiji pokušaj je po zakonu kažnjiv, a delo ne bude ni pokušano, kazniće se kao za pokušaj krivičnog dela.