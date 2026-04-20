"Obnovljen je veliki seoski Dom kulture od blizu 500 kvadrata, uložena su značajna sredstva i sada služi žiteljima i na ponos celom mestu“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, nakon obilaska sela opštine Čoka u Severnobanatskom upravnom okrugu i dodao „Ovde u Čoki svoj novi dom su pronašle porodice koje su se smestile u 72 prazne seoske kuće, od toga samo u Ostojićevu trideset. Ono što raduje je da ima još mnogo zainteresovanih i trudićemo se da im u narednom periodu izađemo u susret".

Krkobabić je istakao da je razgovor sa meštanima bio otvoren „Pored izraženog zadovoljstva sa do sada urađenim, istakli su da očekuju rešavanje pitanja vodosnabdevanja, gasne i kanalizacione mreže“.

Foto: Miloš MIškov

Ministar je zajedno sa predsednicom opštine Stanom Đember, u selu Ostojićevo obišao obnovljen Dom kulture, renoviran sredstvima Ministarstva za brigu o selu u okviru Programa dodele bespovratnih sredstava za uređenje seoskih domova.

"Kroz ovaj program, nakon javnog konkursa, opštini Čoka odobreno je gotovo 10 miliona dinara, dok je lokalna samouprava izdvojila dodatnih pet miliona, čime je omogućena potpuna rekonstrukcija objekta i njegovo vraćanje u funkciju. Izvedeni su obimni radovi - od zamene stolarije i unapređenja izolacije, preko građevinskih i zanatskih radova, do uređenja unutrašnjosti i opremanja prostora", izjavila je Đember.

Milan Krkobabić u Čoki Foto: Miloš MIškov

Dom kulture opremljen je novim nameštajem - nabavljeno je 20 stolova i 100 stolica, kao i oprema za društvene i sportske aktivnosti, uključujući šahovske garniture, sto za stoni tenis, stoni fudbal i pikado. Za kulturne i edukativne sadržaje obezbeđeni su projektor sa platnom, laptop, ozvučenje i prateća oprema, a objekat je i klimatizovan.

Predstavnik Mesne zajednice Ostojićevo, Radovan Raša Budovalčev, ističe da je rekonstrukcijom Dom kulture ponovo postao centralno mesto okupljanja meštana:

„Ovo je sada prostor u kome se odvija život sela, od proba folklora, preko okupljanja penzionera i sastanaka mesne zajednice, do dečjih priredbi. Ovakvi sadržaji nam mnogo znače.“

On dodaje da je selo multietnička sredina u kojoj zajedno žive Srbi, Poljaci, Mađari i Romi i da je upravo ovakvo mesto važno za očuvanje zajedništva.

Poseta je nastavljena obilaskom porodice u istom selu, koja je zahvaljujući programu naseljavanja napuštenih seoskih kuća, rešila svoje stambeno pitanje. Katarina Ivanov i Dejan Mešter, sa devetomesečnom ćerkom Nađom, uselilili su se u kuću površine 170 kvadrata, sa pomoćnim objektima i dvorištem.

Foto: Miloš MIškov

„Ovo je za nas najveća sigurnost - da na početku zajedničkog života imamo svoj krov nad glavom i nešto što možemo sutra da ostavimo detetu“, kaže Katarina. Dodaju da su ranije živeli u zajednici, a da im je ovaj program omogućio da se osamostale i planiraju budućnost u selu.