Slušaj vest

Nekadašnji medijski koordinator Novog DSS, novinar i analitičar Uroš Piper oglasio se danas, povodom najava da bi Marta Kos mogla da objavi informaciju prema kojoj Srbija bi ostala bez milijardu i po evra iz evropskih fondova i tom prilikom ocenio da su ovakve vesti izazvale neskriveno zadovoljstvo pojedinih medija, pre svega N1, što smatra poražavajućim.

- Prosto čovek da se zapita kako neko može da bude srećan i zadovoljan ako država ostane bez nekih sredstava koja bi bila utrošena za škole, bolnice i puteve - naveo je Piper, dodajući da su ovakve poruke od pomenutog medija postale očekivane, ali da se u javnosti namerno prećutkuje prava priroda tih sredstava.

Piper ističe da je pre svega potrebno demistifikovati iznos o kojem se govori.

- Ono što je bitno ovde, jeste da razbijemo mit o tih 1,5 milijardi evra. Kao prvo, ne radi se o tom broju. Ti fondovi koji su određeni za Srbiju od milijardu i petsto miliona evra su određeni kao fondovi u roku od četiri godine, znači od 2024. do 2027. godine - objašnjava.

Prostom računicom, kako kaže, dolazi se do cifre od oko 380 miliona evra na godišnjem nivou. Međutim, on ističe da taj novac ne završava direktno u infrastrukturnim projektima Srbije, već u velikom procentu cirkuliše unutar same EU birokratije.

- I tu je u stvari ona caka u celoj ovoj priči. Vi mislite, eto, 380 miliona evra je ušlo u Srbiju i to će biti iskorišćeno za neke infrastrukturne projekte. Ne, neće. Zato postoji pošalica u Briselu, kažu, kad daju oni neka sredstva, to su sredstva za odela i avionske karte. I to jeste bukvalno tako - naglasio je on.

On je dalje detaljno obrazložio da najveći deo novca zapravo i ne stigne do zemlje korisnice, već se troši na dnevnice i logistiku evropskih zvaničnika.

- Zato što se plaćaju dnevnice EU birokratama, plaćaju se avionske karte, plaćaju se hoteli. Procena je da otprilike 250 do 300 evra na dnevnom nivou košta jedan evropski birokrata koji, na primer, dođe da poseti Srbiju. Ako je to delegacija od njih deset, i ostanu tri dana, lako se izačuna da samo tu ode oko 10.000 evra. Samo za jedno putovanje, a imate na desetine ili stotine takvih putovanja godišnje - kazao je Piper.

Osim troškova putovanja, ističe da značajan deo kolača odlazi na konsultantske kuće koje uglavnom dolaze iz zemalja članica Unije.

- Imate konsultantske usluge, za sav novac koji dođe, uvek postoje neke konsultantske firme koje određuju kako će šta da se radi, uglavnom dolaze iz zemalja Evropske unije. I na kraju, od tih 380 miliona evra, pitanje je da li 100 miliona evra završi u budžetu neke zemlje korisnice. Nije bitna Srbija kao Srbija, govorimo o bilo kojoji drugoj zemlji. Znači, to je jedan osrednji fudbalski transfer - objašnjava.

Piper zaključuje da je pokušaj predstavljanja ove situacije kao "sudnjeg dana" za Srbiju potpuno nerealan i politički motivisan.

- Ne, neće ništa stati. Država Srbija će nastaviti da postoji, da se razvija, ako hoće da daju novac, nek daju, ako neće, ne moraju. U svakom slučaju, za N1 je to vest koja treba da obraduje građane, za sve druge to nije vest, ali neće biti smak sveta, kako god da bude, Srbija će nastaviti da se razvija - zaključio je Piper.