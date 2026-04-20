Otvaranje novog železničkog mosta na Tamišu još jedan je dokaz da Srbija što se tiče infrastrukturnog razvitka postaje najdominantnija država na Balkanu što se mnogima ne sviđa, podvukli su u saopštenju kopredsednici Srpskog pokreta obnove Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović .

- Zato je u ovom teškom vremenu geopolitičkih previranja i svetske ekonomske nestabilnosti, kada se pritisci raznih inostranih interesnih grupa na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vladu Republike Srbije pojačavaju, potrebno sačuvati mir i stabilnost. Sada, u ovom svetskom metežu, svi neprijatelji Srbije čekaju svoju šansu - istakli su.



Ako je istorija učiteljica života, navode Čotrić i Jugović, onda ne smemo ponoviti greške iz prošlosti kada smo u najveća istorijska iskušenja ulazili podeljeni i tako slabili međunarodnu poziciju naše otadžbine.