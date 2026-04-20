Mnogima smeta dominantna Srbija: Novi most na Tamišu trn u oku, Čotrić i Jugović upozoravaju da neprijatelji čekaju svoju šansu, udari na Vučića sve jači
Otvaranje novog železničkog mosta na Tamišu još jedan je dokaz da Srbija što se tiče infrastrukturnog razvitka postaje najdominantnija država na Balkanu što se mnogima ne sviđa, podvukli su u saopštenju kopredsednici Srpskog pokreta obnove Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović.
- Zato je u ovom teškom vremenu geopolitičkih previranja i svetske ekonomske nestabilnosti, kada se pritisci raznih inostranih interesnih grupa na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vladu Republike Srbije pojačavaju, potrebno sačuvati mir i stabilnost. Sada, u ovom svetskom metežu, svi neprijatelji Srbije čekaju svoju šansu - istakli su.
Ako je istorija učiteljica života, navode Čotrić i Jugović, onda ne smemo ponoviti greške iz prošlosti kada smo u najveća istorijska iskušenja ulazili podeljeni i tako slabili međunarodnu poziciju naše otadžbine.