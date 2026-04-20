Predsednik SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se na svom nalogu na Iksu, gde je komentarisao odlazak političara Vladana Đokića u Brisel, istakavši da je on pogazio sve akademske i takonske norme i Univerzitet u Beogradu pretvorio u svoju partijsku ćeliju.

- Političar Đokić obija evropske pragove da bi blatio Srbiju. Danas u Briselu, sutra ko zna gde. Sa istim zadatkom - da lobira protiv Srbije, da nanese što veću štetu narodu i državi. Univerzitet u Beogradu je pretvorio u svoju partijsku ćeliju, pogazio sve akademske i zakonske norme, odbio da razgovara sa predsednikom svoje države... Ne poštuje institucije svoje države, a u Briselu se ponizno klanja. Podnesi ostavku na mesto rektora, koje si oskrnavio i zloupotrebio, pa putuj gde hoćeš, političare Đokiću - napisao je Vučević.

Političar Vladan Đokić, podsećamo, sastao se danas u Briselu sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, jednom od najistaknutijih zagovornica teze da Srbiji treba zamrznuti 1,5 milijardi evropskih sredstava namenjenih našoj državi.

Ovim sastankom, Đokić je direktno pogazio član 43, stav 10. Zakona o visokom obrazovanju, koji navodi da rektor Beogradskog univerziteta nikako ne bi smeo da se bavi politikom!