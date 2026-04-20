Potprednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je za Vladana Đokića nedopustivo i protivzakonito da se sa mesta rektora Univerziteta bavi politikom.

- Niko političaru Đokiću ne brani da se bavi politikom, ali već jednom treba da shvati da je nedopustivo i protivzakonito da to radi sa mesta rektora Univerziteta u Beogradu.

Malo mu je što je ugled Univerziteta maksimalno srozao za vreme svog mandata, a od osnivanja nije bio u goroj poziciji, ne smeta mu što je fakultete i Univerzitet pretvorio u opštinske odbore blokaderskih pokreta, što mu Rektorat više liči na vojnu bazu nego na Rektorat.

I njegov politički govor upravo dobija svoje praktične obrise, jer je toliko beskrupulozan da je u kampanju po Evropi krenuo sa tog istog mesta rektora. Sramotno, jadno, bedno i ponižavajuće za svakog pristojnog čoveka, za svakog studenta.

I znamo da nema obraza, niti hrabrosti da sedne sa predstavnicima svoje države za sto, ali ovolika doza osionosti i bezobrazluka samo će ubediti i one građane koji su sumnjali u to da je on jedan obični, neuspeli političar u pokušaju!

Borimo se za svoju zemlju, čuvamo mir i stabilnost, nastavljamo politiku kontinuiteta predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića - navela je Mesarović na društvenoj mreži Instagram.