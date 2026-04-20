Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da deluje da je komesarka za proširenje EU Marta Kos izrekla nešto potpuno drugo od onoga što je opozicija danas najavljivala.

Komesarka za proširenje EU Marta Kos na današnjem sastanku Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta (AFET) objavila je da Evropska komisija i dalje razmatra da li će Beogradu isplatiti novac njoj namenjen iz Plana rasta.

Podsetimo, blokaderski mediji su ceo dan najavljivali da će EU zamrznuti novčana sredstva namenjena Srbiji.

- Da sačekamo malo, deluje da je Marta Kos izrekla nešto potpuno drugo od onoga što ste obećavali od jutros, čemu ste se nadali i što ste tako euforično najavljivali - rekla je Brnabić u Skupštini Srbije.

Marta Kos Foto: Fred MARVAUX/European Parliament

Brnabić je to rekla reagujući na izlaganje poslanika PSG-a Vladimira Pajića koji je tvrdio da relativizacija evropskog puta dovodi Srbiju, a prvenstveno i njene građane u "lošu poziciju" kao i da Srbija zbog toga "ostaje" bez 1,5 milijardi evra iz EU koje su mogle da se ulože da bi građanima bilo bolje.

Ana Brnabić
