Ministarka za rad Milica Đurđević Stamenkovski komentarisala je sastanak političara Vladana Đokića u Briselu sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, jednom od najistaknutijih zagovornica teze da Srbiji treba zamrznuti 1,5 milijardi evropskih sredstava namenjenih našoj državi.

- Danas je, i konačno, posredstvom Marte Kos, svima u Srbiji, ali i svetu, kristalno jasno da je princip autonomije univerziteta grubo zloupotrebljen kako bi se stvorio svojevrsni "diplomatski imunitet" za političko delovanje rektora Vladana Đokića.

Zakon i principi autonomije znače da rektor univerziteta ne sme da obavlja stranačke funkcije (makar bilo reči o stranci ili pokretu u nastajanju), ne sme da deluje kao predstavnik političke stranke (čak i da je reč o stranci ili pokretu u nastajanju), i ne sme da koristi funkciju univerziteta za partijsku politiku (sve i da je reč o partijskoj politici stranke ili pokreta u nastajanju). I tu nema nikakve dileme.

Ako je do sada neko i gajio sumnje da rektor Beogradskog univerziteta otvoreno zloupotrebljava svoju akademsku poziciju, od danas su te sumnje potpuno i nedvosmisleno razvejane, ali ne zahvaljujući protivzakonitom delovanju rektora, nego blagodareći aktivnom delovanju komesarke za proširenje, Marte Kos, koja se direktno meša u srpska unutrašnja politička pitanja.

Da bude sasvim jasno, ona se do sada u nekoliko navrata sastajala sa profesorima univerziteta iz raznih zemalja, ali su ti sastanci uvek bili deo šireg skupa, gde su profesori bili deo grupe eksperata ili govornika. Pa ipak, stvari postaju znatno osetljivije kada jedan rektor univerziteta zvanično, na međunarodnom nivou, ulazi u razgovor o izborima, komentariše ili ocenjuje političku stabilnost države i učestvuje u razgovorima o spoljnopolitičkom kursu (npr. EU integracije kao politička odluka), jer on tada predstavlja stranu unutar političkog konflikta. U tom slučaju briše se granica između akademske i političke uloge.