Hrvatski mediji, pre svega Jutarnji list, u više navrata su promovisali Vladana Đokića kao potencijalnog političkog lidera, upoređujući ga sa novim političkim figurama u regionu i spekulišući o njegovoj mogućoj ulozi u političkim promenama u Srbiji. Prema tim navodima, još početkom 2025. godine iz Zagreba su, kroz medijske i druge kanale, plasirane smernice za organizaciju blokada, koje su kasnije povezivane sa studentskim protestima u Srbiji.

Predsednik Aleksandar Vučić ukazao je da se radi o širem obrascu političkog delovanja, kroz koordinaciju spoljnog i unutrašnjeg faktora, uz pokušaje da se izvrši pritisak na Srbiju – od medijske podrške iz regiona i političkih kontakata u inostranstvu, do aktivnosti na domaćoj političkoj sceni. U tom kontekstu, istovremeno delovanje regionalnih političkih centara, pojedinih međunarodnih aktera i dela domaće opozicije otvara pitanje da li je reč o paralelnim procesima ili o sinhronizovanom političkom pritisku sa ciljem destabilizacije.

O ovim temama u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji govorili su: Milovan Drecun, narodni poslanik i predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Mihailo Jovanović, politički analitičar i Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije.

Sastanak u Briselu i političke poruke Rektor Beogradskog univerziteta, profesor Vladan Đokić, boravio je u Briselu gde je sa Martom Kos razgovarao o temama koje se tumače kao političke, što je otvorilo pitanje njegovog odnosa prema domaćim institucijama i komunikaciji sa predstavnicima vlasti u Srbiji.

- Da biste sebi obezbedili dobru poziciju za političko delovanje. Rektor Đokić pokušava da ovim međunarodnim aktivnostima prvo sebi obezbedi međunarodni legitimitet, a preko tog međunarodnog legitimiteta da se na unutrašnjem političkom planu nametne kao vodeća ličnost u opoziciji, kao protivnik predsednika Vučića. I on to veoma ozbiljno radi - kaže Drecun.

On dodaje i da se postavlja pitanje tema o kojima se razgovara na takvim sastancima:

- Kako je moguće da on sa Martom Kos razgovara o autonomiji univerziteta? U redu je da je to neka konferencija gde su i predstavnici drugih univerziteta pa razmenjujete iskustva. Ovako razgovarate o autonomiji kao "najveći zaštitnik univerziteta“, kako Marta Kos kaže.

Medijski narativi i političko pozicioniranje

Portal Jutarnji.hr objavio je tekst u kojem se, kako se navodi, otvoreno promoviše Vladan Đokić, nazivajući ga u naslovu „srpskim Mađarom“, aludirajući na novoizabranog premijera Mađarske Petera Mađara. U tekstu se, između ostalog, navodi da je Đokić „jedini čovek koji ima mogućnost da sruši Aleksandra Vučića“.

Jovanović je ocenio da se slaže sa delom tog teksta u kojem je Đokić predstavljen kao politička figura, navodeći da je to jedini segment koji smatra tačno definisanim — kao političkog činioca, a ne isključivo kao rektora.

- Ne samo da ovaj tekst nije slučajan i ne samo da nije slučajno što se favorizuje rektor Đokić. Hajde da se vratimo na početak čitave ove krize koja je zadesila naše društvo. Ne mislim na političku krizu, jer mi nemamo političku krizu, već društvenu. Kada je počela ova društvena kriza, koja je imala za cilj da proizvede političke posledice, krenulo se time što je u Srbiju uvezena ‘blokadna kuharica’. Dakle, čitav ovaj proces itekako ima uticaj susedne države Hrvatske - istakao je Jovanović.

Interesovanje Hrvatske za politička dešavanja u Srbiji Rajko Petrović komentarisao je pisanje hrvatskih medija, navodeći da je očigledno da imaju svog favorita uoči predstojećih parlamentarnih i predsedničkih izbora.

- Ovakvo interesovanje Hrvatske za unutrašnje političke prilike u Srbiji nije viđeno godinama, rekao bih čak ni decenijama. To svedoči o tome da se naša zemlja i naš narod nalaze u istorijski važnom i odgovornom trenutku - rekao je Petrović i dodao:

- Vratimo se na paralelu koja se u hrvatskim medijima provlači između Petera Mađara i rektora Vladana Đokića. Slažem se da je rektor Đokić u ovom trenutku više političar nego rektor i da je već ušao u političku kampanju. Međutim, za razliku od Petera Mađara, on je veoma neiskusan političar, rekao bih i znatno manje politički talentovan. Petar Mađar je, ipak, čovek koji je bio deo sistema, koji je vrlo dobro poznavao Orbanove slabe tačke i iza sebe ima pokret koji je daleko snažniji od priče koja se formirala oko rektora Đokića i takozvane blokaderske liste.

