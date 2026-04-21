U nastavku Druge redovne sednice prolećnog zasedanja, poslanici Skupštine Srbije raspravljaće o amandmanima na set zakona. Od ukupno 258 amandmana, 136 se odnosi na set trgovinskih zakona.

Poslanici su prethodno završili objedinjenu načelnu raspravu o 40 tačaka dnevnog reda.

Na dnevnom redu sednice je set zakona iz oblasti trgovine među kojima su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Poslanici razmatraju i Predlog zakona o upostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, Predlog zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Poslanici razmatraju i više predloga odluka vlade iz oblasti kulture i međudržavnih sporazuma.

Sednica je počela u četvrtak, 16. aprila.

Kurir.rs/RTS

