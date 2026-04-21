- Kada sam ja bila predsednica Udruženja novinara Srbije, pa sam putovala po svetu, razgovarala sa novinarima. Odete na primer u Kraljevo, kada su novinari nabrajali šta sve vlast radi, ja ih onda pitam šta bi hteli? Da li da UNS ode u Brisel i kaže ne dajte im pare? Oni novinari me pogledaše sa užasom i kažu ne, nipošto. Pa ako to može svaki čovek da shvati da nije dobro, kako je moguće da se neko raduje tome? Videli ste da ima u Iranu opozicije, koja kaže 'ma nastavite da bombardujete, ako oni ovo prežive oni će zauvek ostati na vlasti'. Devedesetih se niko nije radovao bombardovanju, a sada imam utisak da ovde ima ljudi koji bi rekli 'ma neka ga skinu kako god znaju i baš me briga kome će to da naškodi samo da to nama omogući povratak na vlast'!" - navela je Smajlovićeva.