"OPOZICIJA U IRANU SE RADUJE BOMBAMA, ČINI MI SE I DA BI OVA NAŠA SLAVILA BIMBARDOVANJE SAMO DA SKINU VUČIĆA!" Smajlović: Kako je moguće da se neko raduje tome?
Nekadašnja glavna urednica Politike i nekadašnja predsednica UNS Ljiljana Smajlović govorila je blokaderima i opoziciji koja je likovala, kada je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila da je moguće da Evropska unija zamrzne deo sredstava koji su namenjeni Srbiji.
Na komentarisanje voditeljke TV Prva koja je rekla da opozicija kritikuje Evropsku uniju što nije oštrija prema vlasti, Smajlovićeva je izjavila da je to najšokantnija stvar.
- Kada sam ja bila predsednica Udruženja novinara Srbije, pa sam putovala po svetu, razgovarala sa novinarima. Odete na primer u Kraljevo, kada su novinari nabrajali šta sve vlast radi, ja ih onda pitam šta bi hteli? Da li da UNS ode u Brisel i kaže ne dajte im pare? Oni novinari me pogledaše sa užasom i kažu ne, nipošto. Pa ako to može svaki čovek da shvati da nije dobro, kako je moguće da se neko raduje tome? Videli ste da ima u Iranu opozicije, koja kaže 'ma nastavite da bombardujete, ako oni ovo prežive oni će zauvek ostati na vlasti'. Devedesetih se niko nije radovao bombardovanju, a sada imam utisak da ovde ima ljudi koji bi rekli 'ma neka ga skinu kako god znaju i baš me briga kome će to da naškodi samo da to nama omogući povratak na vlast'!" - navela je Smajlovićeva.
Apropo blokaderske politike i voditeljka blokaderske N1 Danica Vučenić, zatražila je, verovali ili ne, od Srba da prestanu da se sećaju zločinačkog bombardovanja 1999. godine.
- I pada mi na pamet sledeće: Mi od kad je Vučić došao na vlast, faktički od 2013. godine, smo se vratili obeležavanju početka bombardovanja. I, sad, koliko je to logično, obeležavati početak neke nesreće, jednog lošeg događaja, jednog tužnog događaja, umesto, na primer, da obeležavamo kraj, kada se sve završilo - navela je Vučenićeva.
