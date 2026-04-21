Predsednik Narodne stranke, advokat Vladimir Gajić, govorio je u jednom podkastu o tome šta bi bilo kada bi Dragan Đilas bio na vlasti, ali i o tome kakvom se politikom vode blokaderski mediji N1 i NovaS.

Na društvenoj mreži X, na jednom profilu građanina pojavio se ovaj isečak podkasta, uz opis: ''N1 najveća prevara, narode''.

- Kada bi, recimo, otišao Vučić, pa došao Đilas, ljudi bi možda Vučića pravili od blata, jer bi videli da ima i drugih karaktera koji ne dozvoljavaju konkurenciju, ne dozvoljavaju da im se protivreči. Opoziciokni narod gleda N1 i Nova S i odatle se informiše i ako vas oni proglase da niste prava opozicija, vi nemate nikakve šanse. Ja sam direktno tamo na cenzuri, evo, peta godina i zbog toga mi uopšte nije žao. Nikada više neću da odem na tu televiziju jer to nije profesionalna televizija, to nije slobodna televizija i sve što je u vezi s tom televizijom je jedna ogromna laž. Ja mislim da i vlastima odgovara da postoji ta televizija jer taj narativ koji oni guraju, to je narativ koji njemu treba za protivnika, a taj protivnik njega ne može nikad da pobedi. Nikada - rekao je Gajić.

Budući da blokaderski mediji konstantno govore o tome da u Srbiji vlada cenzura u medijima, kao i diktatura, a glavni krivac za to im je Aleksandar Vučić, Gajić je podsetio na još jednu činjenicu na koju su isti ti blokaderski mediji zaboravili.

- Ima jedna stvar koju i ovde opozicioni narod zaboravlja: kada je 2012. SNS dolazila na vlast, nije bilo ničega. Nijedna (opoziciona) televizija. Sada, u odnosu na onda, ponuda je, mora da se prizna, mnogo veća. Nekoliko miliona građana Srbije može da gleda preko kabla ove televizije koje su antirežimske. Do 2012. imali su onaj radio ''Fokus'' i onaj ''Pečat'' - mislim, to je stvarno ništa. Ovo ''diktatura''... To je sve preterivanje. Mi nismo diktatura, jer da jesmo, ti bi bio, recimo, u zatvoru - obratio se Gajić voditelju podkasta.