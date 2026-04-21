Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić našao se u centru pažnje nakon sastanka u Briselu sa Martom Kos, što je u domaćoj javnosti otvorilo pitanje njegove uloge i granica između akademske funkcije i političkog delovanja.

Predsednik Aleksandar Vučić kritikovao je Đokićeve aktivnosti, navodeći da se rektor sastaje sa različitim međunarodnim akterima, dok istovremeno ne odgovara na pozive državnog vrha na dijalog u zemlji.

"Ne može rektor da se bavi politikom"

Gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, advokat Vladimir Gajić ocenio je da Đokić, kao građanin, ima pravo da se bavi politikom, ali da to nije spojivo sa funkcijom rektora.

"Na univerzitetu je političko delovanje zabranjeno i to je deo njegove autonomije. Ukoliko bi formalno ušao u političku borbu, ne bi mogao da zadrži funkciju rektora. Ovde je očigledna kolizija između njegove akademske funkcije i političkog angažmana", rekao je Gajić.

On je dodao da eventualni politički angažman Đokića ne bi predstavljao ozbiljnu pretnju vladajućoj stranci, navodeći da politički profil koji rektor trenutno gradi teško može da pridobije širu podršku birača.

"Takav pristup, uključujući i sastanke u Briselu, nije naročito efikasan ako želite ozbiljan politički rezultat. Da biste pobedili, morate pridobiti veliki broj birača, što sa ovakvim potezima nije lako ostvarivo", ocenio je Gajić.

"Đokić je suorganizator svih nasilnih protesta"

Sa druge strane, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodna skupština Republike Srbije Milovan Drecun izneo je oštrije kritike, tvrdeći da Đokić zloupotrebljava funkciju rektora u političke svrhe.

"On ima pravo da se bavi politikom, ali ne kao rektor. On je blokader. On sve vreme zloupotrebljava položaj rektora Beogradskog univerziteta za podsticanje nasilja, on je i suorganizator svih ovih nasilnih protesta čiji je konačni cilj nasilno rušenje ustavnog poretka i nasilna promena vlasti.", rekao je Drecun.

Prema njegovim rečima, sporan je i sam karakter sastanka sa Martom Kos, za koji tvrdi da prevazilazi okvire akademske saradnje.

"Nije problem da rektor učestvuje na međunarodnim skupovima posvećenim obrazovanju, ali ovde je reč o političkom razgovoru. To je, po mom mišljenju, direktno mešanje u unutrašnje stvari Srbije i pokušaj izgradnje političke pozicije na međunarodnoj sceni. On sam svojim delovanjem urušava autonomiju univerziteta, jer je univerzitet i rektorat pretvorio u sedište onih koji imaju političke ciljeve, koji nasilno deluju, koji sprovode nezakonite akcije, blokiraju saobraćajnice, napadaju ljude, nabavljaju tamo ova sredstva, pirotehniku koja su eksplozivna sredstva, i sve to drže u rektoratu. Je l' to autonomija? Znate, dokle više ta priča o autonomiji univerziteta? Na šta se odnosi autonomija univerziteta?", naveo je Drecun.

On je dodao da se time, kako tvrdi, šalje politička poruka podrške određenim akterima u Srbiji, uz ocenu da takav pristup nije prihvatljiv.