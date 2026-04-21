"Do Vidovdana završavamo auto-put do Kraljeva! Srbija ne sme da stane!", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštivši građanima sjajne vesti.

- Bez velikih snova ne mogu da se ostvare gotovo nikakva a kamoli velika dela. Čini mi se pre 14-12 godina, kada sam postao predsednik vlade, ni sanjao nisam da ćemo završiti auto-put do Kraljeva, kazao je on i dodao:

- Posle današnjeg sastanka sa kompanijama Behtel-Enka, i ambasadorima Sjedinjenih Država i Turske, posle svega što smo radili u ovim godinama, mogu da vam kažem da ćemo pre Vidovdana otvoriti auto-put Beograd-Kraljevo, poslednju sekciju od Preljine do Adrana, dakle tih 30-ak kilometara. I ono što je izgledalo neverovatno, ono što čak političari nisu ni obećavali, da ćemo da imamo pun profil autoputa od Beograda do Kraljeva, imaćemo sada, i to najmodernijeg mogućeg.

- Ovo sam rekao vam, poštovani građani, u danu u kojem je more loših vesti o sukobima, ratovima, o skoku cena nafte, gasa, svega drugog. Rekao zato što i u tim najtežim vremenima Srbija pronalazi sebe i pronalazi snage da se podiže, da gradi svoju budućnost i da veruje u sebe.

- Hvala vam na podršci. Nastavićemo da radimo, završićemo i obilaznicu oko Kragujevca, spojiti preko Vučkovice, Knića i Mrčajevaca Kragujevac. Sa autoputem Čačak-Kraljevo, nastaviti od Kraljeva ka Raški, Novom Pazaru, Jarinju, verujem i Kosovskoj Mitrovici.

- Novim željama, novim snovima, nema kraja. Ako podignete lestvicu visoko, onda možete i da je preskočite. Kada snove nemate i kada je lestvica nisko, onda su vam i rezultati mali. Srbija može i hoće napred, i samo sa najboljim mogućim rezultatima. Živela Srbija!, zaključio je predsednik Srbije.