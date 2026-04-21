- Imam svo pravo po poslaniku da Vam oduzmem reč, ali neću. Zato što građani treba da čuju - Vi ste to što blokaderi nazivaju novim licem Srbije. Takva bi Srbija bila da blokaderi pobede. Pojma nemate šta je na dnevnom redu, ni koji amandman, ne daj Bože koji je zakon. Dođete ovde, od radnog dana provedete 45 minuta. Uzmete platu, ne znate o čemu se priča, vređate. Vi ste to blokadersko novo lice Srbije. Zbog toga neću da Vam uskratim reč, pričajte samo, gospodine Parandiloviću. Da Srbija vidi neznanje, nevaspitanje, bahatost, da vidi kakvi bi ljudi da sutra vode Srbiju, daću Vam duplo vreme da pričate. Podičite se time - rekla je, između ostalog, Brnabićeva.