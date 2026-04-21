- Ja pretio nikome nisam, jedina pretnja je nama izrečena - da nam nema života kad se vlast promeni. Kako to doživljavate? To je želja za napretkom itd? Rekao sam juče i ponoviću danas: Mi ovde nismo džak za udaranje, niti ćemo da trpimo da budemo džak za udaranje. Na pristojnu diskusiju odgovaram pristojno svakome, niko nije dobio tešku reč, a da prethodno to nije zaslužio. I nije trebalo da bude jedna opomena, trebalo je da bude isključenje sa sednice. Tako da i ja imam zamerku na vođenje i rukovođenje sednicom. Jer ono što je juče izrečeno nama nije rečeno jednom, nego se ponavlja stalno i drugo - nisam ni ja juče reagovao posle prvog obraćanja, nego posle četvrtog. Pustim, zato što znam šta je ideja - da napravi materijal za svoje video klipove, Jutjubove, Instagram stranice jednom, pa drugi put, treći put, pa četvrti put. Četvrti put izvređa Sašku Tomić. To Vam nije smetalo takođe, je l' tako? Te uvrede Vam ne smetaju i ajde da se ostavimo licemerja. Nemam problem da odgovaram za ono što sam rekao, ali krenete od onoga što ste Vi radili, pa onda u isti koš stavite i jedno i drugo. Iako je moje bilo odgovor, mogu da prihvatim da nije trebalo da bude takav. Ali to da razgovarate o posledici, ne vodeći računa o uzroku, to je licemerje kojim neću da se bavim i baš me briga - rekao je Jovanov.