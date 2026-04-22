Prvi susret političara Vladana Đokića sa nekim evropskim zvaničnikom i navijanje uglas svih blokadera da se Srbiji uskrati novac EU iz Plana rasta dogodili su se istog dana, što je olakšalo da javnost dobije još jasniji uvid u politički obrazac blokadera.

Taj obrazac, koji se uporno gura kroz politički i medijski prostor, podrazumeva nakaradnu logiku po kojoj se sopstvena država posmatra kao prepreka, a ne kao okvir u kojem se vodi politička borba.

Antievropske zastave

Kako to u praksi izgleda najbolje se videlo u ponedeljak kada su blokaderi i njihovi mediji na sve načine pokazivali da priželjkuju da evropska komesarka za proširenje Marta Kos objavi loše vesti za Srbiju i da EU uskrati sredstva namenjena Srbiji iz Plana rasta. Ono što bi za svaku odgovornu političku opciju bio razlog za zabrinutost, jer se tiče ekoknomije i standarda građana, za blokaderski narativ postaje povod za zadovoljstvo i šansa da oni dođu na vlast, ma po koju cenu. Paralelno s tim, gotovo euforično je ispraćen susret Vladana Đokića sa Martom Kos, a okolnost da je to prvi put da se on sastane s nekim evropskim zvaničnikom predstavljena je kao politički iskorak od istorijskog značaja.

U daljoj medijskoj obradi, taj događaj je poslužio kao povod za mnogo ambiciozniji projekat - promociju Đokića kao nekavog novog lidera koga navodno traži, prepoznaje i podržava EU. To ilustuje i tekst Nove i naslov "Evropa traži novog lidera u Srbiji: Da li je prvi susret rektora Vladana Đokića sa Martom Kos još jedan znak 'preokreta' u EU". Ogoljena je suština da će blokaderi pokušati da političku borbu svedu na to ko će dobiti jači signal iz Brisela, a ne ko će dobiti više glasova sopstvenih građana.

Direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić objašnjava za Kurir koliko je politički porazno što se blokaderi otvoreno raduju i prizivaju zaustavljanje evrointegracija svoje zemlje.

- Nije nikakvo iznenađenje što oni, koji su godinu protestovali pod antievropskim zastavama, danas otvoreno prizivaju zaustavljanje evropskog puta Srbije. Problematična je, pa i politički porazna, činjenica da se tome raduju i oni koji se deklarativno zalažu za članstvo Srbije u EU i to iz pozicija nevladinog sektora, učestvujući u pregovaračkim procesima sa EU - napominje Matić.

On kaže da takvo ponašanje nije samo paradoksalno, već i duboko licemerno.

- U trenutku kada Srbija intenzivira napore na usklađivanju svog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, deo takozvane proevropske scene organizuje proteste, vodi medijske kampanje protiv sopstvene države i, što je najopasnije, otvoreno priziva kaznene mere i blokadu evropskog puta Srbije. I na sve to antievropska opozicija usred EU promoviše lažnog proevropskog kandidata za izbore. Taj čin predstavlja direktan atak na evropsku budućnost Srbije - upozorava Matić.

Izbori su lek

Politički analitičar Stevica Deđanski kaže za Kurir da deluje potpuno sumanuto da se neko raduje što će građani Srbije ispaštati, a u isto vreme hoće glasove tih ljudi.

prof. dr Stevica Deđanski, Centar za razvoj međunardone saradnje