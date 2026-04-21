OVAKO SE NEMAČKA POLICIJA OBRAČUNAVA SA ŽENAMA KOJE MIRNO PROTESTUJU Grubo obaraju na pod, pa bez milosti vuku! Tretiraju je kao opasnost po bezbednost VIDEO
Snimak nemačkih policajaca koji bez zadrške i prilično grubo hapse građane tokom kršenja javnog reda i blokada ključnih saobraćajnica poslednjih dana munjevito se širi društvenim mrežama.
U jednom od poslednjih protesta vide se policajci koji se obračunavaju sa ženom koja mirno protestu. Najpre je obaraju na pod, a zatim je uprkos njenom otporu grubo vuku i odvode.
Na osnovu ovakvih postupaka može se zaključiti da policija u Nemačkoj demonstrante tretira kao opasnost koja može ozbiljno ugroziti bezbednost svih.
Ovo nije prva evropska država koja tako reaguje kad je reč o protestima na javnom mestu. Imali smo priliku da vidimo još ovako brutalnih primera ali i brutalnijih.
Prošle godine su naoružani američki policajci nasilno razbili blokadu mosta između saveznih država Kentaki i Ohajo.
Oko 100 ljudi je prešlo most sa strane Ohaja. Međutim, demonstrante je dočekalo skoro 50 policajaca iz Kovingtona u Kentakiju, koji su pesnicama udarali blokadere i gađali ih puškama za pejntbol.