Snimak nemačkih policajaca koji bez zadrške i prilično grubo hapse građane tokom kršenja javnog reda i blokada ključnih saobraćajnica poslednjih dana munjevito se širi društvenim mrežama.

U jednom od poslednjih protesta vide se policajci koji se obračunavaju sa ženom koja mirno protestu. Najpre je obaraju na pod, a zatim je uprkos njenom otporu grubo vuku i odvode.

Na osnovu ovakvih postupaka može se zaključiti da policija u Nemačkoj demonstrante tretira kao opasnost koja može ozbiljno ugroziti bezbednost svih.

Ovo nije prva evropska država koja tako reaguje kad je reč o protestima na javnom mestu. Imali smo priliku da vidimo još ovako brutalnih primera ali i brutalnijih.

Prošle godine su naoružani američki policajci nasilno razbili blokadu mosta između saveznih država Kentaki i Ohajo.