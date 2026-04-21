Predsednik SNS-a Miloš Vučević poručio je danas da je najvažnije da se novi izbori raspišu u skladu sa interesima države i građana, istakavši da je stranka spremna za izlazak na birališta bez obzira na to da li će oni biti održani u junu, julu, oktobru, novembru ili decembru.

Vučević je za TV Prva rekao da postoji rok od raspisivanja do održavanja i da će svi oni koji su nestrpljivi do polovine maja znati ide li se na izbore na leto ili će oni biti na jesen.

"Mi kao stranka ili deo nekog šireg političkog pokreta, a ne bežimo ni od toga, mi vidimo da smo deo pokreta zajedno s predsednikom Republike i želimo da on predvodi tu listu gde će biti SNS", rekao je Vučević.

Vučević je naveo da se odluka o održavanju izbora ne donosi na osnovu interesa pojedinačnih stranaka, već da su ključni iteresi građana.