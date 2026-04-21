Poslanica blokaderske opozicije Ivana Rokvić psuje u Skupštini Srbije!

Taman kad narod pomisli da od blokadera ništa više ne može da ih iznenadi, stiže demanti - svaki sledeći je sve suroviji, bljutaviji, bezobzirniji...

"Jovanov je** ne vadi", rekla je usred sednice u mikrofon Ivana Rokvić iz poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.

Ivana Rokvić psovka u Skupštini Izvor: Parlament/YouTube

Reč je o poslanici stranke Miroslava Aleksića koja je i ranije bila u žiži javnosti, naravno ne po nečemu dobrom, već po po nasilju.

Podsetimo, ona je u junu prošle godine ispred Skupštine vadila nož

Takođe, i njen suprug se "proslavio" kada je u ime blokaderske opozicije pokušao da obmane narod u Bajinoj Bašti, a više o tome PROČITAJTE OVDE.

