Poslanica blokaderske opozicije Ivana Rokvić psuje u Skupštini Srbije!

Taman kad narod pomisli da od blokadera ništa više ne može da ih iznenadi, stiže demanti - svaki sledeći je sve suroviji, bljutaviji, bezobzirniji...

"Jovanov je** ne vadi", rekla je usred sednice u mikrofon Ivana Rokvić iz poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.

Ivana Rokvić psovka u Skupštini

Reč je o poslanici stranke Miroslava Aleksića koja je i ranije bila u žiži javnosti, naravno ne po nečemu dobrom, već po po nasilju.

Podsetimo, ona je u junu prošle godine ispred Skupštine vadila nož!