Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da političar Vladan Đokić, po njegovom mišljenju, već duže vreme ne deluje kao rektor, već kao politički akter koji zloupotrebljava tu funkciju.

"Ono što me zabrinjava da neko ko je državljanin Srbije, ko se bavi politikom, ide u Brisel i lobira i nagovara da Srbija bude kažnjena. Suštinski kažnjava građane. On odavno nije rektor, nego političar koji uzurpira poziciju rektora. On je tu poziciju zloupotrebio. Verujem da mu je deo građana u početku poverovao, a danas je svima jasno da se radi o političaru", rekao je Vučević gostujuci na TV Prva.

Dodao je da ne govori samo o Đokiću, već i o predstavnicima opozicije.

Vučević je naveo da veruje u principe i pravila koja je postavila sama EU, koja su definisana kroz Plan rasta Zapadnog Balkana i da se verifikuje ono što je urađeno na tom planu.

"To je nešto što je EU propagirala i što su prihvatile zemlje Zapadnog Balkana. Srbija je isporučila mnogo dobar projekat za finansiranje i očekujem da ta sredstva budu uložena", rekao je Vučević.

Kada je reč o obrazovanju, Vučević je naveo da je srozan nivo nastave na univerzitetima u Srbiji i da veruje u načelo konkurentnosti koje nas vodi ka kvalitetu.

Dodao je da ne misli da je izgubljena istorijska šansa po pitanju ulaska stranih fakulteta u Srbiju.

"Ne mislim da smo izgubili istorijsku šansu, ali mislim da smo izgubili jedan dobar momenat, govorim o jeseni 2024, pre pada nadstrešnice, kada sam bio na čelu Vlade. Skoro sam dao izjavu da sam sebi ne mogu to oprostiti što sam poverovao tada rektoru, a danas političaru Đokiću. Ono što će ostaviti negativne posledice jeste da je srozan nivo nastave, predavanja, ispita na našim fakultetima. Zamislite kakve će generacije izaći sa Medicinskog fakulteta kada su imali dve godine pod koronom i godinu i po dana blokada. Govorim o gubicima za celo društvo, za te mlade ljude i njihove porodice. Ako se to ne ispravi u kratkom roku ja sam pesimista za kvalitet naših državnih univerziteta", kazao je Vučević.

Dodao je da je zato dobra priča o stranim univerzitetima i oko univerziteta SPC.