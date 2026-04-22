Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova nastavljaju drugu redovnu sednicu prolećnog zasedanja raspravom po amandmanima na predložene zakone.

Na prethodnom zasedanju poslanici su završili raspravu po amandmanima na set trgovinskih zakona i prešli na raspravu po amandmanima na Predlog zakona po uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom.

Na dnevnom redu sednice je 40 tačaka, među kojima su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Razmatraju i Predlog zakona o uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, Predlog zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Poslanici razmatraju i više predloga odluka vlade iz oblasti kulture i međudržavnih sporazuma.

Druga redovna sednica prolećnog zasedanja Skupštine počela je 16. aprila.

Kurir.rs/ RTS

