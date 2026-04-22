Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas najavljen protest blokadera ispred RTS-a zbog Evrovizije.

- Hoće da protestvuju zbog toga što učestvuje Izrael? Au... svašta ima u našoj zemlji, ne znam šta bi vam rekao, blago dokonim ljudima. Ubismo se tražeći načine da fabrike razvijamo i da gradimo Srbiju... kakve veze ima RTS s tim ko učestvuje na Evroviziji? Nisam stručan za tu bolest - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Paraćinu.

Podsetimo, protest je zakazan za 28. april, sa početkom u 19 časova.

- Bojkot Evrovizije! Protest ispred RTS 28.04. u 19 časova, Takovska 10. Nema ponosa u genocidu. Nema pesme za aparthejd! - naveli su blokaderi na Iksu.

