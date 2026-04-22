- Hoće da protestvuju zbog toga što učestvuje Izrael? Au... svašta ima u našoj zemlji, ne znam šta bi vam rekao, blago dokonim ljudima. Ubismo se tražeći načine da fabrike razvijamo i da gradimo Srbiju... kakve veze ima RTS s tim ko učestvuje na Evroviziji? Nisam stručan za tu bolest - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Paraćinu.