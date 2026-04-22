Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je komentarisao izjavu budućeg premijera Mađarske Petera Mađara da želi da produbi veze sa susednim zemljama, posebno sa Austrijom, gradeći na jakim ekonomskim vezama i zajedničkoj istoriji koja datira još iz Austrougarske monarhije.

- Ne mislim da je to vraćanje imperije. Mađarska je najviše napredovala nakon austrougarske nagodbe. Vidim da u Briselu insistiraju na tome - rekao je Vučić nakon svečanog otvaranja novog proizvodnog pogona kompanije Vaider Srpska fabrika stakla u Paraćinu.

Predsednik se dotakao i jučerašnjeg razgovora sa Mađarom.

- Što se našeg razgovora tiče, niti menjam prijatelje niti bilo šta drugo. Naš je interes da imamo dobre odnose sa Mađarskom. Razgovor je bio bolji nego što sam očekivao, nije bilo neprijatnih tonova. Imamo mnogo projekata. Oni pokušavaju da postanu vlasnici NIS, Mađarska dobija gas preko Srbije, nisam pomenuo prugu, mnogo toga nas vezuje. Dobro je da imamo najbolje moguće odnose. Srećan sam kao odgovoran čovek tonom koji je uspostavljen - kazao je Vučić.

Podsetimo, Mađar je izjavio da je Austrija ključni ekonomski partner Mađarske, te da su nekada delili jednu zemlju.