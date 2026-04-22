Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država pri NATO Metjuom Vitakerom.

- Sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država pri NATO razgovarao sam o najvažnijim bezbednosnim i političkim pitanjima u regionu, položaju Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima, kao i o potrebi da sačuvamo mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu.

Posebno sam istakao da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje sigurnosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji, kao i nastavak odgovorne i ozbiljne politike koja podrazumeva kako dijalog, tako i insistiranje na poštovanju međunarodnog prava i preuzetih obaveza. Srbija će nastaviti da bude faktor stabilnosti, ali će uvek umeti da zaštiti svoje državne i nacionalne interese.

Razmenili smo mišljenja i o unapređenju odnosa Srbije i SAD, kao i o oblicima saradnje koji mogu da doprinesu većem međusobnom razumevanju i očuvanju mira u regionu. Uveren sam da je otvoren razgovor važan, posebno u vremenima velikih izazova i promena u međunarodnim odnosima - napisao je Vučić na Instagramu.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ O IZJAVI PETERA MAĐARA O AUSTROUGARSKOJ MONARHIJI: Evo šta je poručio predsednik, dotakao se i razgovora sa budućim premijerom Mađarske
Aleksandar Vučić Peter Mađar
Politika"NISAM STRUČAN ZA TU BOLEST, BLAGO DOKONIM LJUDIMA" Vučić o najavljenom protestu blokadera: Kakve veze ima RTS s tim ko učestvuje na Evroviziji?
Aleksandar Vučić Paraćin otvaranje pogona fabrika stakla Vaider (25).jpeg
Politika"JA SAM SUVIŠE SRBIN DA BIH MOĆNICIMA BIO PO VOLJI" Vučić o političaru Đokiću: Ja sam suviše tvrdoglav, suviše svoj, ne zanima me podrška po tuđim kabinetima
Aleksandar Vučić Paraćin otvaranje pogona fabrika stakla Vaider
Politika"NE VERUJEM U STRANU ČIZMU, VERUJEM U SRBIJU": Vučić se oglasio i poslao snažnu poruku
Aleksandar Vučić