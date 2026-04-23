Pokušaj dela opozicije da organizuje sastanak o nastupu na vanrednim parlamentarnim izborima već na samom početku razotkrio je veliko rasulo koje vlada u njihovim redovima. Umesto najavljenog objedinjavanja i dogovora, inicijalni susret, koji je sinoć organizovao lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, i pre nego što se dogodio, pretvorio se u demonstraciju nesloge i međusobnog nepoverenja, jer su neki opozicionari ili odbili poziv, poput lidera novog DSS Miloša Jovanovića, ili su sasvim zaobiđeni, poput lidera pokreta Kreni-promeni Sava Manojlovića, koji tvrdi da nema nikakve informacije o bilo kakvom sastanku.

Dodatni problem

Neuspeh u startu nije samo organizacioni problem već simptom dublje krize, u kojoj se simulira politika i potvrđuje da blokaderska opozicija nema odgovore na suštinska pitanja koja interesuju birače, ocenjuju sagovornici Kurira. Oni podsećaju da opozicija godinama govori o nužnosti zajedništva, ali ponovo ne uspeva da napravi ni prvi korak ka tom cilju. Istovremeno, suočavaju se sa realnošću u kojoj je vlast stabilna i dominantna, što potvrđuju izborni rezultati na svim nivoima, dok oni sami deluju dezorijentisano, konfuzno i bez jasne strategije, ali i bez programa i plana.

Uz ovakvu ocenu, politički analitičar Branko Radun kaže za Kurir da je dodatni problem i odnos prema tzv. studentskoj listi, koja lebdi u političkom prostoru kao nepoznanica.

Branko Radun Foto: Kurir TV

- Umesto da definišu jasan stav, da li je vide kao partnera, konkurenciju ili prolazni fenomen, opozicioni lideri ostaju u zoni kalkulacija. Kao što nije dovoljno da se samo ujedine, tako nije dobro da se igra samo na kalkulaciju, a zanemari se ono što je suština političkog delovanja, a to su program, vizija, plan... Bez toga ovakva opozicija pojačava utisak neodlučnosti i političke konfuzije. I ovaj pokušaj okupljanja pokazuje da opozicija ne zna šta da radi: da li da pokuša da se priključi onome što treba da bude studentska lista i da pristane da bude potpuno marginalizovana, ili da pokuša da sastavi svoju listu, ali i za taj scenario neophodni su jasan plan i program, konkretne ličnosti i kandidati. Toga nema ni u najavi, jer je glavni problem što ti elementi moraju da se dovoljno razlikuju od tzv. studentske liste. Sve je konfuzno. Studenti nikako da se prikažu, a opozicija nikako da se sastavi - objašnjava Radun.

Karikatura

Kako navodi, u takvoj situaciji opozicija kao da se vrti u zatvorenom krugu - sastanci bez zaključaka, inicijative bez podrške i strategije bez sadržaja.

- Ako za desno opoziciono krilo navodimo 2023. godinu kao tačku njegove propasti, onda za ovaj građanski deo možemo komotno reći da su je proteklih godinu i po deklasirali protesti. Liderske sujete hronično opterećuju opoziciju, ali za njih je politički neophodno da se ujedine. Mnoge opozicione stranke su u međuvremenu postale minorne, za većinu je cenzus težak, a za mnoge i nepremostiv zadatak. Oni ne mogu ni da sednu za sto, a kamoli da se dogovore. Sve to je postalo čak i nemoguće. Uz to, opozicija nema ni ono što bi je razlikovalo od studentske liste, koju i sama često kritikuje. Problem opozicije nije samo u odnosu snaga na političkoj sceni već pre svega u njenoj unutrašnjoj slabosti - zaključuje Radun.

Politički analitičar Marko Miškeljin ocenjuje za Kurir da ovo više nije ni simulacija politike, već njena potpuna karikatura.

Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija