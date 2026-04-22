Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

- Dobar i otvoren razgovor sa Ursulom fon der Lajeno ključnim pitanjima odnosa Srbije i Evropske unije, kao i o daljem napretku naše zemlje na evropskom putu. Istakao sam posvećenost Srbije ubrzanom sprovođenju suštinskih reformi u oblasti vladavine prava, unapređenja pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija, kao i implementaciji medijskih zakona i seta reformskih zakona, u skladu sa preporukama Venecijanske komisije.

Naglasio sam da Srbija nastavlja odgovorno i posvećeno da radi na usklađivanju sa evropskim standardima. Uz zahvalnost predsednici fon der Lajen na ličnom angažmanu, izrazio sam očekivanje da će saradnja sa europeancommission nastaviti da pruža jasnu podršku reformskim naporima i ubrzanju procesa pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji.

Razmenili smo mišljenja i o aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima. Ponovio sam da su stabilnost, saradnja i odgovorna politika od presudnog značaja za budućnost Zapadnog Balkana i Evrope - napisao je predsednik Vučić.