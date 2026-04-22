Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se kako bi prokomentarisala rad blokaderskih medija koji nisu našli za shodno da javnost obaveste o razgovoru predsednika Aleksandra Vučića sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, iako se izdaju za proevropske.

"Neverovatno je da postoje mediji, i to mediji koji kažu za sebe da su "proevropski" orijentisani, a koji nisu objavili da je predsednik Republike Srbije, Alekdandar Vučić, telefonom razgovarao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. Ti isti mediji izveste naširoko kada se bilo ko iz blokaderskog pokreta vidi sa asistentom zamenika poslanika u Evropskom parlamentu, ali im nije relevantno kad predsednik Srbije razgovara sa predsednicom Evropske komisije", navela je Ana Brnabić i zaključila:

"Toliko o profesionalnosti i objektivnosti. Jedostavno - ne uklapa im se u uređivačku koncepciju. Istina ne sme stati na put propagandi!"

