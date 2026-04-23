Izjava Aljbina Kurtija o ubrzanju članstva tzv. Kosova u NATO-u predstavljalo je važan doprinos i poslužio je kao garant mira i bezbednosti na Balkanu. Sa druge strane, kada je reč o bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu, Kurti je u tom razgovoru ponovio tvrdnje da je naša zemlja krhka, zato što Srbija uz podršku Rusije i Kine nastavlja da vodi regionalnu hegemonističku politiku. Da li bi zvaničnici Beograda trebalo da reaguju na ovako opasne izjave Kurtija?

- Svakako da je Kurti u nedostatku politike koju može da prezentuje građanima svoje pokrajine, on jednostavno nema politiku i onda se bavi ovakvim izjavama koje su uperene protiv Srpskog naroda, mislim da može da im ostane samo pusti san, taj ulazak u NATO. Mislim da svakako nema ni prostora u NATO paktu za prijem jedne takve neostvarene celine koja ni na koji način ne može da se nazove državom - objasnio je državni sekretar u Ministarstvu za porodicu i demografiju Đorđe Dabić gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji i dodao:

Đorđe Dabić - državni sekretar u Ministarstvu za brigu o porodici Foto: Kurir Televizija

- Prema tome, svakako da za nas jeste problem što su Hrvatska i Albanija, koje su NATO članice, prihvatile da budu u nekom savezu sa takozvanim Kosovom. To je trenutno jedan od najvećih izazova o kojem predsednik Vučić uzastopno govori. On upozorava svetske državnike i zajednicu da je nedopustivo da ove zemlje postupaju na takav način - rekao je Dabić.

