Slušaj vest

Narodni poslanik i prvi čovek DS-a Srđan Milivojević našao se na udaru kritika nakon nepojavljivanja predstavnika njegove stranke na jučerašnjem sastanku opozicije.

Demokratska stranka je svoj izostanak sa ovog sastanka obrazložila time da "svoje kapacitete usmerava na podršku studentskoj listi", što su objavili i blokaderski mediji.

Naime, na profilu pod imenom ''Antonela Riha'', na društvenoj mreži X, korisnik je postavio pitanje:

- Šta su kapaciteti DS o kojima Milivojević priča? Ozbiljno pitam, nije ironija - stoji u opisu objave.

Srđan Milivojević Foto: Printscreen/X

Komentarom se na objavu nadovezao i blokaderski novinar Predrag Aleksandrić koji je objasnio o kakvim je kapacitetima reč:

- 2% birača ako ih je i toliko ostalo - napisao je.