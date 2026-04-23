14.11 - Predsednik govori za medije

Predsednik Srbije se potom obratio medijima, i rekao je da se nalazi na jednoj od najlepših tačaka čitave jugoistočne Evrope.

- Ova tačka je ponos svakog građanina Srbije, i molim ljude da dođu da vide, i hvala što ste prihvatili molbu da cene budu niže. Ovde imaju i suvenire, i kafić, mogu da vide svaki deo Beograda na najbolji mogući način. Ove šljunkare što vidite će biti sklonjene, dolazi Beogradsko oko, izgradnja kreće uskoro. Tamo ka blokovima pravimo novu promenadu, biće slična ovoj, i to će biti dodatno poboljšanje kvaliteta života - rekao je predsednik.

Zahvalio se i predsedniku UAE šeiku Mohamedu bin Zajedu al-Nahjanu, i poželeo je da mir zavlada u Zalivu, i da se njegov prijatelj vrati novim velikim pobedama.

Predsednik o stanju generala Ratka Mladića kaže da je razgovarao sa ministrom Vujićem, i da je informisan o njegovom stanju.

- Rekao je da su ga doneli sa krevetom, da je odgovarao samo sa da ili ne. Ne razumem ljude, zašto nekome ne dopuste da poslednje dane provede van zatvorske ćelije. Ali da li sam posebno začuđen, nisam - rekao je on.

- To da promenadu najviše posećuju oni koji su se protivili izgradnji, to mene raduje. Ništa nikome ne prebacujem, zagrlio bih sve zahvalio se što su makar u tišini prihvatili svoju grešku - rekao je on.

Vučić je dodao i da mora biti urađeno još mnogo stvari.

- Teško je ljudima da priznaju da nekada nisu u pravu. Ja bezbroj puta nisam bio u pravu, pa to priznam na kraju - rekao je Vučić.

Na pitanje N1, predsednik kaže da vidi da su izuzetno srećni zbog svega što su videli na vidikovcu, i odgovorio je na pitanje o čišćenju terena pred izgradnju Beograda na vodi.

- Kažete da me neko nije poslušao. Ja sam rekao da su me pitali, lično bih se angažovao na tome, seo bih u bager, i lično bih se angažovao na tome. Ja sam ponosan na hrabrosti ljudi koji su to radili i uradili, uprkos mnogima od vas koji to niste želeli da odobrite. Ne mislim tu na vas direktno, video sam skriveno oduševljenje u vašim očima sada kada smo obilazili ovo. Dakle, ponosan sam na to što smo uradili, i biću ponosan do kraja života - rekao je predsednik.

Ovde kada se pojave, tada pokazuju najviše nervoze, zato što vide dela, a dela govore više od reči, kazao je on o novinarima N1.

Istakao je da se izbori ne dobijaju u Londonu i Briselu, govoreći o blokaderskoj kampanji i obilasku stranih centara moći.

- Oni imaju ogromnu podršku spolja, veliki su favoriti. Mi nemamo podršku spolja. Mi imamo deo podrške našeg naroda, borićemo se da ta podrška bude još veća. Na kraju saberete glasove, i to je to. Što se tiče izlaznosti, da odgovorim tim stručnjacima, nivo opredeljenosti u Srbiji nikada nije bio veći. Prema istraživanju koje sam noćas dobio, sa sve ubačenom studenstkom listom i njihovim liderom. Da su sada izbori, izlaznost bi bila preko 73 odsto - naglasio je predsednik.

Nešto im ne idu ti brojevi, rekao je on o blokaderima, ali ističe da oni znaju sve I treba da tako nastave.

Na pitanje o sastanku opozicije, on kaže da je to demokratska tekovina, i da je dobro da postoji jaka opozicija.

- Nadam se da će uspeti u svojim nakanama. Nismo njima mi protivnici, njima je neko drugi daleko veći protivnik, zato su se i sastali - kazao je on.

Ponovo je rekao da nikada nije bio za suspenziju pravne države, ali da je ponosan na to što je ovaj veliki projekat izguran i urađen.

- I uspeli smo da napravimo da Beograd na kraju bude prava metropola, to je na ponos svih građana Srbije. Mi za dva meseca otvaramo auto-put do Kraljeva. Kada sam stao pred kartu pre neki dan, nisam neki krhak čovek, da mi zasuzi oko, ali mi smo to uspeli - kazao je on.

Kaže da nije iznenađen napadom na srpsku crkvu u Zagrebu, i da se nada da će počinioci biti uhvaćeni.

- Nadam se da će spustiti malo tu anti-srpsku histeriju i kampanju koju vode. Nije im uspela podrška obojenoj revoluciji, neće im ni uspeti - rekao je predsednik.

13.50 - Vučić se obraća na ceremoniji

Predsednik Vučić se zahvalio na lepim rečima Alabaru, i pozdravio je sve prisutne, nakon čega je rekao da ima milion podataka koje može da iznese, koji govore o neverovatnom uspehu ovog projekta.

- Znate kako je to izgledalo ranije. Od stecišta onih koji bi bežali od zakona, zmijarnika i močvare, napravili smo najlepše mesto na jugoistoku Evrope. To je urađeno zahvaljujući građanima Srbije. Ono što me je vodilo od početka je da uvek morate da imate velike snove - rekao je on.

Još jednom se zahvalio Alabaru na podršci i pomoći, i potom je rekao da želi ljudima da se obrati posebno.

- Za mene je nešto drugo važno. Dragi Mohamede, nismo mi ovo pravili samo za bogate, i želim da to čuju svi ljudi. Ja ću biti radostan kada sva vrata ovde širom budemo otvorili svim građanima, i onim najsiromašnijim, da svi mogu da dođu i vide šta su oni izgradili. Ovo pripada svim ljudima. Zato ću zamoliti vas, dragi Mohamede, čujem da su odredili cenu od 800 do 1000 dinara za posetu vidikovcu. Zato vas molim da se cena smanji, da ljudi vide šta su uradili svi. Nismo ovo pravili za elitu, već za ceo naš narod - rekao je on.

Vučić kaže da ovo danas izgleda velelepno, i da će morati da se održava.

- Sutra već idem u Pariz, a u nedelju ću ambulantnim kolima obilaziti naša udaljena sela, da razgovaram sa našim penzionerima i njihovim unucima, i da vidim, ako ne možemo ambulantnu, onda barem jednom nedeljno da se dolazi u sela i da budu pregledani oni koji žive sami - kazao je predsednik.

Obišao sam mnoge vidikovce, a malo koji je ovako lep, kazao je Vučić.

- Posebno hvala svima koji su verovali u nas. Kada smo lestvicu postavljali visoko, nije ih bilo mnogo. Beskrajno im hvala na podršci, bez njih to ne bi bilo moguće - kazao je on.

13.46 - Obraćanje Mohameda Alabara

Mohamed Alabar rekao je da ovo obeležje Beograda prati snove Beograda i cele zemlje da bude što bolja i modernija.

- Kada pogledate sa vidikovca, vidite ljude, kvalitet života koji su ljudi sada dostigli. Nove poslove koji sada bujaju i razvijaju se. Nove poslove koji su ovde kreirani, više od 10.000 dobro plaćenih poslova. Prvi plan, kada smo sanjali ovo, i hvala vam predsedniče na vašoj viziji, pogledajte gde smo sada. Mi smo na 5,5 milijardi evra investicija - rekao je Alabar.

On kaže da je danas došao tu sa porodicom, i da je ovo poseban trenutak za sve.

- Tu su divni ljudi iz Srbije, puni života i ljubavi prema napretku, a znam da ste i vi veoma strastveni predsedniče, i hvala vam na svemu - rekao je on.

Ovako izgleda pogled sa 41. sprata Kule Beograd