Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, razgovarao je telefonom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen,blokaderski mediji, naravno, nisu preneli tu vest. Građanima Srbije je odavno jasno da se ovde više ne radi o studentskim protestima već o ozbiljnoj mašineriji koja ne želi dobro Srpskom narodu.

Dok pojedini mediji Vladana Đokića pokušavaju da predstave kao simbol neke nove "studentske mladosti“, u javnosti se sve glasnije postavlja pitanje da li se iza univerzitetske funkcije zapravo gradi politička platforma, o čemu su u emisiji "Redakcija" govoriliUroš Piper, novinar, prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i prof.dr Uroš Šuvaković.

"Ovo je ozbiljan politički projekat u koji je uloženo mnogo novca"

- Tu nema više dileme, ovo je jedan ozbiljan politički projekat koji se dešava u poslednjih godinu ipo dana a počeo je 1. novembra. Ogroman novac je uložen u ovaj politički projekat i ne smemo ga potcenjivati, on je medijski solidno vođen i od rektora se pravi novi politički lider. Uložili su puno novca na ovo i imate i medije kao što su N1 i NOVA S koje to guraju, ipak, kako se izbori približavaju, javljaju se i problemi koje novac i mediji ne mogu da reše - navodi Piper i dodaje:

- Pod broj jedan, imamo tu lažnu vest "mladost pobeđuje" uz studentsku listu, to nije studentska lista i ne možemo je tako zvati, to je penzionerska lista, to su već potrošeni politički ljudi, ako tu budemo imali Jovu Bakića, Zdenka Tomanovića i ostale, to su ljudi koji su već bili u vladi na ovaj ili onaj način. Sa druge strane, nemamo nikakvu političku agendu koju oni nude građanima, ja sam za to da oni kažu "mi smo za to da se uvedu sankcije Rusiji i da mi uđemo u NATO", to je legitiman stav ali ne znam da li će za njega dobiti više od 4% glasova - tvrdi Piper.

Kako kaže, to je legitiman početak za njih ali sumnja da će dobiti više glasova od toga.

- To je lista rektora Đokića, on želi da sa pozicije rektora direktno skoči na političku funkciju ali neće podneti ostavku, to su ti strukturni problemi koje ne mogu da im reše ni mediji ni novac koji su dali. Oni verovatno idu sa dve ili 3 opcije, jedna opcija je da se izborni dan prekine u toku samog izbornog dana, veća šansa je da sačekaju 20h i da automatski, dok još nisu prebrojani glasovi, izmisle svoju pobedu, verovatno će samo da izmisle svoju pobedu i reći će neki procenat - kaže Piper.

"Srbija je država koja teži samostalnosti"

Miletić objašnjava da blokaderski mediji nisu preneli kako je predsednik Aleksandar Vučić razgovarao sa gospođom Fon Der Lajen, predsednicom Evropske komisije ali kako kaže, oni prenose svaki put kada opozicija ode u Evropu radi razgovora, tim povodom je zaključio da su ti mediji protiv vlade i da nisu pro-evropski kako oni tvrde.

- Mislim da je predsednik Vučić protažirao jednu normalnu politiku svih ovih godina, ona se zasniva na tome da ima što bolje odnose sa svim centrima moći. Mi smo država koja teži samostalnosti i važno je da razvijamo prijateljske odnose i da podržavamo jedni druge. Ta ostrašćenost jeste suština naše političke scene, to se vidi u medijima i to se vidi u načinima protažiranja određenih grupacija, posebno na opozicionoj sceni - kaže Miletić.

Kako kaže, odnos Srbije prema EU jeste jedan pragmatičan odnos koji je zasnovan na vrednostima koje mi želimo da uskladimo i privučemo kao i na našim ljudima koji su u dijaspori.

"Ne želimo da odbacimo EU fondove"

- Kreću zaista složena vremena, tamo ima dosta migranata i nasilja i dobro bi bilo da jedan deo tih ljudi u dijaspori pronađe utočište u svojoj otadžbini ukoliko to žele. Ja verujem da to možemo da izvedemo ukoliko idemo ka uskladjivanju sa tim evropskim sistemom vrednosti. EU fondovi su takođe korisni, ne želimo da ih odbacimo, dobro je kada neka parica dođe, ali to nije suština. Opozicija se nada da će sve to što je dobro za nas, zaustaviti - rekao je Miletić

Kako kaže Šuvaković, ideje opozicije ga podsećaju na poslovicu "babi je milo šta joj se i snilo."

- Oni smatraju da će njima biti bolje što je Srbima gore, to je paradigma koju mi gledamo od 1990. godina pa sve do danas. Predsednik Vučić je uspeo, tokom obavljanja svojih funkcija, da uspostavi veoma dobru i veoma intenzivnu saradnju sa najznačajnijim liderima savremenog sveta, može se reći da je on čovek koji komunicira i sa istokom i sa zapadom - rekao je Šuvaković i dodao:

- To je danas praktično retkost i ja ne mogu da nađem primer nalik njemu. Društvo koje ja zovem Đokisti, žele da dođu na vlast ali biće postavljeni poput nekih marioneta u pozorištu. Ja sam pažljivo slušao prethodnu analizu i ja se slažem, tu ideja uopšte nisu izbori radi demokratije već oni misle da je vlast izgubila legitimitet, iako naravno, nije - dodaje on.

