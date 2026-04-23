Predsednik Aleksandar Vučić je na Instagramu istakao značaj Vojske Srbije kao stuba sigurnosti i mira, ponosno ističući vojnu neutralnost naše zemlje.
Politika
"HVALA VAM ŠTO STE UVEK TU!" Vučić podelio snimak MOĆNE SRPSKE VOJSKE, pa najavio nove korake: Da svako dete bude sigurno u našoj zemlji! (VIDEO)
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom se oglasio povodom Dana Vojske Srbije, ovoga puta preko Instagrama, gde je na svom profilu avucic podelio snimak moćne srpske vojske.
- Vojska Srbije danas predstavlja snažan i pouzdan stub sigurnosti i mira naše zemlje, simbol snage države i oslonac svim građanima - napisao je predsednik u opisu videa.
- Hvala vam što ste tu uvek za svoju državu i za svoju Srbiju! Srbija se opredelila za vojnu neutralnost i tu vojnu neutralnost ljubomorno će da čuva i brani - rekao je predsednik.
On je dodao da će država nastaviti da ulaže u Vojsku Srbije, kako bi svako dete bilo sigurno u našoj zemlji.
- Živela Vojska Srbije! Živela Srbija - poručio je glasno predsednik Aleksandar Vučić.
Kurir.rs
Reaguj
5