Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom se oglasio povodom Dana Vojske Srbije, ovoga puta preko Instagrama, gde je na svom profilu avucic podelio snimak moćne srpske vojske.

- Vojska Srbije danas predstavlja snažan i pouzdan stub sigurnosti i mira naše zemlje, simbol snage države i oslonac svim građanima - napisao je predsednik u opisu videa.

- Hvala vam što ste tu uvek za svoju državu i za svoju Srbiju! Srbija se opredelila za vojnu neutralnost i tu vojnu neutralnost ljubomorno će da čuva i brani - rekao je predsednik.

On je dodao da će država nastaviti da ulaže u Vojsku Srbije, kako bi svako dete bilo sigurno u našoj zemlji.

- Živela Vojska Srbije! Živela Srbija - poručio je glasno predsednik Aleksandar Vučić.

Kurir.rs

