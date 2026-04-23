Ministar bez portfelja zadužen za odnose Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević najoštrije je danas osudio vandalski napad na pravoslavnu crkvu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu i istakao da takvi incidenti nisu u skladu sa vrednostima na kojima počiva moderna Evropa, kao i da je u Hrvatskoj duže vreme prisutan narativ usmeren protiv Srbije, srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve.

Milićević je ocenio da napad na verski objekat, na svetinju koja predstavlja duhovnu, kulturnu i istorijsku vrednost, nije samo čin vandalizma, već i čin bezumlja i dubokog nepoštovanja osnovnih civilizacijskih vrednosti.

- Svetinje ne smeju biti meta, jer one pripadaju svima koji poštuju veru, tradiciju i ljudsko dostojanstvo - naglasio je Milićević, navedeno je u saopštenju.

Dodao je da posebno zabrinjava činjenica da se takvi incidenti ne dešavaju izolovano i primetio da je već duže vreme u Hrvatskoj prisutan narativ usmeren protiv Srbije, srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve.

- Određeni mediji i političke grupe podstiču takvu atmosferu, što neminovno ostavlja posledice - naveo je Milićević.

Prema njegovim rečima, reakcije zvaničnih institucija u Hrvatskoj ne ulivaju dovoljno poverenja da postoji jasna i nedvosmislena distanca prema ovakvim pojavama.

- Svedočili smo podršci skupovima koji su se pretvarali u izlive ekstremnog nacionalizma, kao i stalnim pokušajima relativizacije i opravdavanja nedopustivih pojava - naveo je ministar.

Naglasio je da takvi događaji nisu u skladu sa vrednostima na kojima počiva moderna Evropa i da evropske vrednosti podrazumevaju poštovanje različitosti, zaštitu verskih sloboda i nultu toleranciju prema mržnji.

- Očekujem da nadležni organi u Hrvatskoj jasno, odlučno i bez relativizacije sankcionišu ovaj napad, ali i da preduzmu konkretne korake kako bi se zaustavilo stvaranje ambijenta u kojem su ovakvi incidenti mogući. Poštovanje vera, svetinja i ljudi mora biti temelj svakog društva koje sebe smatra demokratskim i civilizovanim - poručio je Milićević.

Vrata pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg na zagrebačkom Cvetnom trgu gađana su noćas stolicama i drugim predmetima iz obližnjih kafića, a jedna osoba je privedena.

