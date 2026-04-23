Slušaj vest

Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona, danas je osudio napad na pravoslavnu crkvu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, označivši ga kao jedan od mnogih srbomrzačkih incidenata u Hrvatskoj. On je naglasio da je ovakvim delima cilj zastrašivanje preostalih Srba i slanje jasne poruke da se ili isele ili asimiluju.

U saopštenju koje je izdalo Savez Srba iz regiona, Linta je istakao da je potpuno očigledno da ekstremne ustaške snage teže tome da nestane čak i taj mali broj Srba koji je još uvek prisutan u Hrvatskoj.

- Navedeni kukavički napad nije izolovani incident već je posljedica otvorene rehabilitacije ustaštva i dobro organizovane i osmišljene anitsrpske kampanje koja dominira u Hrvatskoj dugi niz godina - rekao je Linta.

Kako se navodi u saopštenju, mnoge činjenice potvrđuju da hrvatsko društvo živi duboko zarobljeno u svojoj ustaškoj, genocidnoj i zločinačkoj prošlosti.

Linta je pozvao Delegaciju Evropske komisije i druge međunarodne organizacije koje deluju u Hrvatskoj da najoštrije osude navedeni akt mržnje prema Srbima i da zatraže da nadležni policijski i pravosudni organi u što kraćem roku pronađu i kazne organizatore i počinioce.

Ukazao je da su na crkvi vidljiva oštećenja na ulaznom delu, ogradi i u dvorištu, kao i da fotografije koje su objavili hrvatski portali pokazuju razbacane predmete ispred i unutar crkvenog prostora, kao i tragove oštećenja na objektu.

Vrata pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg na zagrebačkom Cvetnom trgu gađana su noćas stolicama i drugim predmetima iz obližnjih kafića, a jedna osoba je privedena.